پوليسيا فورماسىن كيىپ، ادەپسىز بي بيلەگەن بلوگەر جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - پوليسيا فورماسىن كيىپ، ادەپسىز بي بيلەگەن بلوگەر جاۋاپقا تارتىلدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
تۇركىستان وبلىسىندا TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىنە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا پوليسيا قىزمەتكەرلەرى پوليسيا فورماسىنا كيىپ، ادەپسىز بي بيلەگەن قىزدىڭ بەينەجازباسىن انىقتادى.
تەكسەرۋ بارىسىندا بەينەجازبانىڭ اۆتورى الماتى قالاسىنىڭ 23 جاستاعى تۇرعىنى ارايلىم جيەنبايەۆا ەكەنى انىقتالدى. ونىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلدى.
سوت شەشىمىمەن بلوگەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ايىپپۇل سالىندى.
- پوليسيانىڭ نىساندى كيىمى الەۋمەتتىك جەلىدە نازار اۋدارتۋدىڭ قۇرالى ەمەس. ءار ادام قۇقىققا قايشى ارەكەتى ءۇشىن زاڭ اياسىندا قاتاڭ جاۋاپقا تارتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن اقتوبە وبلىسىندا TikTok-تا بالاعات ءسوز ايتقان تۇرعىن قاماۋعا الىنعان بولاتىن.