پولياك حالقىنىڭ تاعدىرىنداعى كەي كەزەڭدەر قازاق تاريحىمەن ۇندەسەدى - عالىم
استانا. KAZINFORM - پولياكتار قازاقستانعا بىرنەشە تاريحي كەزەڭدە جەر اۋدارىلعان. بۇل تۋرالى ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى «ەل تاريحى» عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى، پروفەسسور سەيىتقالي دۇيسەن ايتتى.
عالىمنىڭ سوزىنشە، كەيبىر دەرەكتەر بويىنشا پولياك حالقىنىڭ قازاقستانمەن بايلانىسى سوناۋ XVI عاسىردان باستالادى. ول كەزدە قازاقستانعا پولياك ۇلتىنىڭ جەكەلەگەن وكىلدەرى كەلە باستاعان.
- پولياك حالقىنىڭ تاعدىرىنداعى كەيبىر كەزەڭدەر قازاق حالقىنىڭ تاريحىمەن ۇندەسەدى. پولشا بىرنەشە رەت رەسەي، اۆسترو-ۆەنگريا جانە گەرمان يمپەريالارىنىڭ بولىسىنە ءتۇستى. سونىڭ سالدارىنان پولشانىڭ ءبىر بولىگى رەسەي يمپەرياسىنىڭ قۇرامىنا ءوتتى. سول كەزدە ءبىرقاتار پولياك قازاقستانعا جەر اۋدارىلدى. پولياكتار ازاتتىق ءۇشىن كۇرەس جۇرگىزدى. پاتشا ۇكىمەتى بۇل كۇرەستى كۇشپەن باسىپ، وعان قاتىسقاندار مەن باسشىلارىن سىبىرگە، سونىڭ ىشىندە قازاقستانعا دا جەر اۋداردى، - دەدى سەيىتقالي دۇيسەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، پولياكتاردى قازاقستانعا جەر اۋدارۋ كەيىنگى كەزەڭدەردە دە جالعاستى.
- ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا دەيىن پولياكتار قازاقستانعا تاعى بىرنەشە كەزەڭمەن جەر اۋدارىلدى. سوعىس اياقتالعاننان كەيىن پولياك ازاماتتارى بىرتىندەپ ەلىنە قايتارىلا باستادى. ءبىراق قازاقستاندا قالىپ قويعاندارى دا بولدى. كەيبىرى وسى جەردى مەكەن ەتسە، ەندى ءبىرى ءتۇرلى جاعدايعا بايلانىستى وسىندا وتباسىن قۇرىپ، ۇرپاق ءوربىتتى. جالپى، 1946-جىلدان باستاپ پولياكتار ەلىنە قايتارىلا باستادى. ال 1956-جىلى ءوز ەلىنە قايتۋعا رۇقسات الدى، - دەدى عالىم.
سەيىتقالي دۇيسەن قازاقستان تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىس نىعايا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەكى حالىقتىڭ تاريحىنداعى ۇقساس كەزەڭدەردى زەرتتەپ، وتكەندى كەيىنگى ۇرپاق جادىندا ساقتاۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- وسىنداي اۋىر تاعدىرلاردىڭ بولاشاقتا قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ، كەيىنگى ۇرپاقتىڭ ونى ۇمىتپاۋى ءۇشىن ءتۇرلى عىلىمي جيىندار مەن كونفەرەنسيالار وتكىزىلىپ تۇرادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 1936-جىلى ۋكراينادان 35820 پولياك قازاقستانعا كۇشتەپ كوشىرىلگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.