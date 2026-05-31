ۆولونتەر بولۋ وقۋعا تۇسۋگە نەمەسە جۇمىسقا ورنالاسۋعا كومەكتەسە مە - دەپۋتات جاۋابى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جوعارى وقۋ ورىنىنا ءتۇسۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورنالاسۋ كەزىندە ەرىكتىلىك (ۆولونتەرلىك) قىزمەت ەسەپ الىنۋى كەرەك.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، ەرىكتىلىك قىزمەتتى ەڭبەك ءوتىلى رەتىندە ەسەپكە الۋ ماسەلەسى جان-جاقتى پىسىقتاۋى شارت.
- ەرىكتىلىك قىزمەتتىڭ ناقتى جۇمىس كەستەسى بولمايدى: ەرىكتى جىلىنا بىرنەشە ساعات نەمەسە تۇراقتى جۇمىس ىستەۋى مۇمكىن. سوندىقتان ونى ەڭبەك وتىلىمەن تىكەلەي تەڭەستىرۋ مۇمكىن ەمەس. ەرىكتىلەردىڭ قوعامعا قوسقان ۇلەسىن باعالاۋ ءۇشىن ارنايى كورسەتكىش قاجەت. ەگەر بۇل فاكتور ج و و- عا وقۋعا ءتۇسۋ كەزىندە نەمەسە جۇمىسقا ورنالاسۋ كەزىندە ىقپال ەتەتىن بولسا، وندا مۇنداي وزگەرىس شەشۋشى ءرول اتقاراتىنى ءسوزسىز، - دەدى ۆەرا كيم.
سونداي-اق ۆەرا كيم مەملەكەتتىك قىزمەتكە قابىلداۋ كەزىندە ۆولونتەرلىك تاجىريبەنى ەسكەرۋ كەرەگىن اشىپ ايتتى.
- ارينە، ءبىرىنشى كەزەكتە ازاماتتىق جانە مەملەكەتتىك قىزمەت سالالارىنا باسىمدىق بەرىلەدى. بۇل سالاداعىلار - ەل ءۇشىن ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ازاماتتار. ەرىكتىلەر دە مەملەكەتىنىڭ يگىلىگى جولىندا قىزمەت اتقارادى. سوندىقتان، مەنىڭ ويىمشا، ەرىكتىلىك ءىسى مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورنالاسۋ كەزىندە مىندەتتى تۇردە ەسكەرىلۋى ءتيىس»، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى جىلدارى ۆولونتەرلىك سالانى سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى جيى كوتەرىلىپ ءجۇر. بيىل قاڭتاردا وتكەن ەرىكتىلەر فورۋمىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەرىكتىنىڭ سيفرلىق ءتولقۇجاتىن ەنگىزۋ باستاماسىن قولدادى.
- ەل ءومىرىنىڭ بارلىق سالاسىنا وزىق تەحنولوگيا تاسىلدەرى، اسىرەسە، جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ەنگىزىلە باستادى. ەرىكتىلەر قوزعالىسى دا بۇل جۇمىستان شەت قالماۋى كەرەك. مەن ۆولونتەردىڭ سيفرلىق پاسپورتىن جاساۋ تۋرالى ۇسىنىستى تولىق قولدايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتاردىڭ ۇشتەن ەكىسى قايىرىمدىلىق شارالارىنا اتسالىساتىنىن جازدىق.