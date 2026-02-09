ۆولونتەرلىك قىزمەت كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلەدى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - ۆولونتەرلىك قىزمەت كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلەدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 10- وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ايتتى.
- وتكەن وتىرىستا ارىپتەستەرىمىز ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزگەن بولاتىن. سونىمەن قاتار ازاماتتار مەن ۇيىمداردان، عالىمدار مەن زاڭگەرلەر قاۋىمداستىعىنان ءبىرقاتار جولدانىم كەلىپ ءتۇستى. ولار شىن ماندە ماڭىزدى ماسەلەلەرگە قاتىستى. وسىعان بايلانىستا كونستيتۋتسيا جوباسىنا جاڭا نورمالار قوسىمشا قاراستىرىلدى. قازاقستاندا ۆولونتەرلىك قوزعالىس بەلسەندى دامىپ كەلەدى. كوميسسيا مۇشەلەرى جانە ۆولونتەرلىك ۇيىمدار ەلدىڭ شىنايى پاتريوتتارى، جاسامپاز ءارى وزەكتى ماسەلەرگە بەي-جاي قارامايتىن جاستار قوعام يگىلىگى ءۇشىن ەڭبەك ەتىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى. بيىل بۇكىل الەمدە بۇقارالىق ۆولونتەرلەر جىلى رەتىندە اتالىپ وتۋدە. وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، بۇل باستامانى مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلياسىنىڭ 75-سەسسياسىندا جاريا ەتكەن بولاتىن، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوميسيا قاراۋىنا ۆولونتەرلىك قىزمەتتى كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ تۋرالى ۇسىنىستار تۇسكەن. «ۆولونتەرلىك قىزمەت تۋرالى» زاڭدى جانە ازاماتتاردىڭ اقىسىز، ەرىكتى كومەگىنىڭ مۇقتاج ادامدارعا قاجەتتىگىن، قورشاعان ورتانى قورعاۋداعى ماڭىزىن ەسكەر وتىرىپ، بۇل ۇسىنىس قولداۋ تاپتى.
- جوبانىڭ 31-بابىنىڭ 2-تارماعىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ەرىكتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ، وزگە دە قامسىزداندىرۋ تۇرلەرى، ۆولونتەرلىك قىزمەت پەن قايىرىلىمدىلىق قولداۋ تابادى» دەگەن تولىقتىرۋ ەنگىزىلدى. باستاماشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل يدەيا جوبانىڭ باسقا ەرەجەلەرىن، اسىرەسە پرەامبۋلانى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىزمەتىنىڭ نەگىز قۇراۋشى قاعيداتتارىن قيسىندى تۇردە تولىقتىرادى. ولاردىڭ قاتارىنا جاۋاپتى ءارى جاسامپازدىق، وتانشىلدىق يدەياسىن ىلگەرىلەتۋ، قوعامدىق ديالوگتى دامىتۋ، ەڭبەك سۇيگىشتىك قۇندىلىقتارىن بەكىتۋ، جوعارى ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ جانە باسقالارى بار، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ IX وتىرىسى 7 -اقپان كۇنى ءوتتى. وندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين نەلىكتەن جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ قاجەت ەكەنىن ءتۇسىندىردى.