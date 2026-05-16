ۆولفرام جوباسى، تۇركيا فاكتورى جانە ماسكەۋدەگى شەرۋ - الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان
استانا. KAZINFORM - تۇركيامەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك، قىتاي باعىتى جانە سيرەك مەتالدارعا قاتىستى جوبالار وسى اپتادا الەمدىك ب ا ق نازارىندا بولدى.
Bloomberg: قازاقستان مۇنايى ەۋروپا ءۇشىن بارعان سايىن ماڭىزدى بولىپ بارادى
Bloomberg ماتەريالىندا قازاقستاننىڭ كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى (CPC) ارقىلى مۇناي ەكسپورتىن قىسقارتۋى ەۋروپا نارىعىنا قىسىم ءتۇسىرىپ وتىرعانىن جازدى.
- قازاقستان كەلەسى ايدا رەسەيدىڭ قارا تەڭىزدەگى نەگىزگى پورتى ارقىلى مۇناي ەكسپورتىن قىسقارتپاق. بۇل تاياۋ شىعىستاعى داعدارىس سالدارىنان ونسىز دا قيىن جاعدايعا تاپ بولعان ەۋروپا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا قوسىمشا قىسىم تۇسىرەدى، - دەپ جازادى باسىلىم.
ماقالادا قازاقستان ەۋروپاعا مۇناي جەتكىزەتىن ەكىنشى ءىرى مەملەكەتكە اينالعانى دا ايتىلعان.
- ەۋروپالىق زاۋىتتار پارسى شىعاناعىنان كەلەتىن تاسىمال ازايعاننان كەيىن بالاما كوز ىزدەۋگە ءماجبۇر بولدى، - دەيدى Bloomberg.
ماتەريالدا قازاقستان مۇنايىنىڭ ەۋروپا ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقانى ايتىلعان.
Financial Times: ترامپتىڭ ۇلدارىمەن بايلانىستى توپ قازاقستانداعى ۆولفرام جوباسىنا تاعى $400 ميلليون سۇراپ وتىر
Financial Times قازاقستانداعى ۆولفرام كەنىشىن يگەرىپ جاتقان امەريكالىق ينۆەستيتسيالىق توپ ا ق ش- تان قوسىمشا 400 ميلليون دوللار قارجى سۇراپ وتىرعانىن جازدى. اڭگىمە قاراعاندى وبلىسىنداعى سولتۇستىك قاتپار جانە جوعارى قايراقتى كەن ورىندارى تۋرالى بولىپ وتىر.
- ترامپتىڭ ۇلدارىمەن بايلانىستى توپ قازاقستانداعى ۆولفرام كەنىشىنە قوسىمشا 400 ميلليون دوللار سۇراپ وتىر. جوبا بويىنشا بۇعان دەيىن امەريكالىق مەملەكەتتىك قارجى ينستيتۋتتارى مەن دامۋ قورلارى تاراپىنان 1,6 ميلليارد دوللارعا دەيىن قولداۋ ماسەلەسى تالقىلانعان، - دەپ جازادى Financial Times.
FT مالىمەتىنشە، قازاقستانداعى بۇل كەن ورىندارى باتىس ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. سەبەبى ۆولفرام اسكەري ونەركاسىپتە، ەلەكترونيكادا جانە ايەروكوسموستىق تەحنولوگيالاردا كەڭ قولدانىلادى. ال الەمدىك نارىقتا بۇل مەتالدىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىسى - قىتاي. باسىلىم ۆاشينگتون قىتايعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ ءۇشىن قازاقستانداعى ستراتەگيالىق مينەرال جوبالارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن اتاپ وتەدى.
Xinhua: قازاقستان شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتى ۇلعايتۋدى كوزدەيدى
قىتايدىڭ Xinhua اگەنتتىگى قازاقستاننىڭ شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتى 2030 -جىلعا قاراي 52 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ جوسپارىنا نازار اۋداردى.
- قازاقستان 2030 -جىلعا دەيىن شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورت كولەمىن 52 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. قازىر قازاقستاننىڭ شامامەن ءتورت مىڭ ءونىمى الەمنىڭ 127 ەلىنە ەكسپورتتالادى، - دەپ حابارلايدى Xinhua.
قىتايلىق اگەنتتىك قازاقستاندى حالىقارالىق ساۋدا مەن لوگيستيكاداعى ماڭىزدى وڭىرلىك حاب رەتىندە كورسەتەدى.
Anadolu: تۇركيا مەن قازاقستان ورتا دالىزگە باسىمدىق بەرىپ وتىر
Anadolu Agency مەن Daily Sabah رەجەپ تاييپ ەردوعاننىڭ قازاقستانعا ساپارىن تۇركى ينتەگراتسياسى جانە ورتا ءدالىز جوباسى اياسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رەتىندە سيپاتتادى. باسىلىمدار استانا مەن انكارانىڭ ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا جانە قورعانىس سالالارىنداعى بايلانىسى كۇشەيىپ جاتقانىن ەرەكشە اتاپ وتكەن.
- ءبىز قازاقستان مۇنايىن تۇركيا ارقىلى الەمدىك نارىققا كوبىرەك شىعارۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز. ترانسكاسپي باعىتىنداعى ورتا ءدالىزدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتىپ كەلەدى. ءبىز قازاقستانمەن بىرگە ەنەرگيا رەسۋرستارىن باتىسقا جەتكىزۋدى كۇشەيتۋگە نيەتتىمىز، - دەپ تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان ءسوزىن كەلتىرەدى باسىلىمدار.
ماتەريالداردا قازاقستان مەن تۇركيانىڭ مۇناي، لوگيستيكا، قورعانىس ونەركاسىبى جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىندا 13 كەلىسىمگە قول قويعانى ايتىلعان. سونىمەن قاتار تاراپتار Anka دروندارىن بىرلەسىپ ءوندىرۋ جوباسىن تالقىلاعان.
DW: قازاقستان تۇركيامەن قارىم-قاتىناستى ەرەكشە دەڭگەيگە شىعارىپ جاتىر
Deutsche Welle قازاقستاننىڭ ەردوعاندى ەرەكشە دەڭگەيدە قارسى الۋىنا نازار اۋداردى. باسىلىم مۇنى تۇركيانىڭ ورتالىق ازياداعى ىقپالىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى.
- تۇرىك سەريالدارى، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى، تۇركى بىرلىگى يدەياسى جانە مادەني جوبالار قازاقستان قوعامىندا، اسىرەسە جاستار اراسىندا وتە جاقسى قابىلدانادى، - دەيدى ساياساتتانۋشى ءبورىحان نۇرمۇحامەدوۆ DW- گە بەرگەن سۇحباتىندا.
باسىلىم رەسەي قازاقستان ءۇشىن بۇرىنعىداي باستى جۇيەلىك سەرىكتەس بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ كەتكەن.
- بۇعان ورتاق شەكارا، ەكونوميكالىق بايلانىستار، ەنەرگەتيكا جانە قاۋىپسىزدىك سالالارى اسەر ەتەدى، - دەپ جازادى DW.
سونداي-اق، قازاقستاننىڭ تۇركيا، رەسەي، قىتاي جانە باتىس اراسىندا كوپ ۆەكتورلى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا تىرىسىپ وتىرعانى ايتىلعان.
Eurasianet: توقايەۆ پەن ميرزيەۆ ماسكەۋدە بوي كورسەتتى
Eurasianet قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى 9 -مامىردا «ماسكەۋگە كۇتپەگەن جەردەن» باردى دەپ جازدى. باسىلىم مۇنى ورتالىق ازيا كوشباسشىلارىنىڭ كرەملمەن ەرەكشە قاتىناسىمەن بايلانىستىرعان.
- قازاقستان پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ونىڭ وزبەك ارىپتەسى شاۆكات ميرزيەۆ اۋەلدە ءىس-شاراعا قاتىسۋدان باس تارتقانداردىڭ تىزىمىندە بولعان. ولار كرەملدىڭ 7 -مامىرداعى رەسمي تىزىمىندە جوق ەدى. ... قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرىنىڭ سوڭعى ساتتە جوسپارلارىن وزگەرتۋىنە نە سەبەپ بولعانى ءالى دە ءتۇرلى بولجام تۋدىرىپ وتىر، - دەپ جازادى Eurasianet.
ماتەريالدا توقايەۆ پەن ميرزيەۆتىڭ ماسكەۋگە بارۋى ايماقتاعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا باعىتتالعان پراگماتيكالىق قادام رەتىندە سيپاتتالعان.
اۆتورلار
ەسىمجان ناقتىباي