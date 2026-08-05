KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار باعامى 470 تەڭگەدەن تومەن ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,93 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,85 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى — 471,98 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    — دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 534,00 تەڭگە، ساتۋ — 544,00 تەڭگە؛

    — رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,55 تەڭگە، ساتۋ — 5,75 تەڭگە.

    — يۋان: ساتىپ الۋ — 68,83 تەڭگە، ساتۋ — 73,06 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 469,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,45 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 539,45 - 544,42 تەڭگە، ال رۋبل 5,55 - 5,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,10 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 4 -تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,25 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,98 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور