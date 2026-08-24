ولجاس بەكتەنوۆ توماس پراموتەدحاممەن ءبىرقاتار ماسەلەنى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ Presight AI حالىقارالىق كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى توماس پراموتەدحاممەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وندا جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق ينفراقۇرىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق، Smart City جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ، كولىكتىك سيفرلىق جۇيەلەر مەن دەرەكتەردى ساقتاۋ جانە وڭدەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
Presight AI كومپانياسى حالىقارالىق G42 توبىنا كىرەدى جانە جاساندى ينتەللەكت پەن ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋ سالاسىندا قولدانبالى شەشىمدەر ازىرلەۋگە ماماندانعان. كومپانيانىڭ قاتىسۋىمەن استانادا Smart City جوباسى جۇزەگە اسىرىلدى، Alem.Cloud ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەرلىك ينفراقۇرىلىمى قۇرىلدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا كولىك سالاسىنا سيفرلىق شەشىمدەردى ودان ءارى ەنگىزۋ، استانا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ ينتەللەكتۋالدىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا ءوزارا ءىس-قيمىل پەرسپەكتيۆالارى ايقىندالدى. قالالىق باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن، سەرۆيستەردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ، سونداي-اق وتاندىق تەحنولوگيالىق ساراپتاما مەن كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ مۇمكىندىكتەرىنە نازار اۋدارىلدى.
ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ جاڭا كەزەڭىنە ءوتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026-جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادى. ەلىمىزدە ۇزاقمەرزىمدى جانە تەحنولوگيالىق ينۆەستيتسيالار تارتۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاسالعان. ينۆەستورلارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى، سالىقتىق جانە كەدەندىك پرەفەرەنتسيالار قولجەتىمدى، Altyn Visa ارنايى ۆيزالىق رەجيمى ەنگىزىلۋدە، جوبالاردى سۇيەمەلدەۋ «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى.
توماس پراموتەدحام Presight AI كومپانياسى قازاقستانداعى قىزمەتىن كەڭەيتە تۇسۋگە، جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. كومپانيا قولدانبالى جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جانە ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سالالارىنا تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى ودان ارى دامىتا بەرمەك.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا بولاشاقتاعى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالدى.