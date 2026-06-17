ولجاس بەكتەنوۆ تاشكەنت فورۋمىندا قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ V تاشكەنت حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋمىنا قاتىسىپ، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ قابىلداۋىندا بولدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جىلى لەبىزى مەن ىزگى تىلەگىن جەتكىزدى. ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل سەنىمگە، ءوزارا تۇسىنىستىككە جانە باۋىرلاس حالىقتار اراسىنداعى بەرىك دوستىققا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىقتىڭ جارقىن ۇلگىسى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. ەكى مەملەكەتتىڭ باسشىلارى قول جەتكىزگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرىپ وتىرعانى ايتىلدى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ءوزارا ساۋدا كولەمى 16,2 پايىزعا ارتىپ، $4,8 ميللياردقا جەتتى. بيىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى $1,9 ميللياردتى قۇرادى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتەن 42,1 پايىزعا ارتىق.
كەزدەسۋدە ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋ، ونەركاسىپ كووپەراتسياسىن كەڭەيتۋ، كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ءوزارا ىقپالداستىقتى نىعايتۋ، سونداي-اق ەنەرگەتيكا، سۋ رەسۋرستارى جانە تۋريزم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىنە نازار اۋدارىلدى.
فورۋم جۇمىسىنا وزبەكستان مەن البانيا پرەزيدەنتتەرى، ازەربايجان، بەلارۋس، قىرعىزستان، رەسەي فەدەراتسياسى جانە تاجىكستان ۇكىمەتتەرىنىڭ باسشىلارى، سونداي-اق بيزنەس، حالىقارالىق دامۋ بانكتەرى مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. ءىس-شارا بارىسىندا تۇراقتى ەكونوميكالىق دامۋ، ينۆەستيتسيالار تارتۋ جانە يننوۆاتسيالار ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
فورۋمدا ءسوز سويلەگەن ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ورتالىق ازيانىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن اشۋ ماقساتىندا ءوڭىر ەلدەرى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى تەرەڭدەتۋدى قولدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالار ورنىقتى ءارتاراپتاندىرىلعان ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا جانە ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا ادىلەتتى ءارى قۋاتتى مەملەكەت قۇرۋدىڭ بەرىك نەگىزى قالانىپ، بۇل ەلىمىزدەگى ىسكەرلىك ورتانى ودان ءارى جەتىلدىرۋگە جانە ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك جاسايدى.
قازىرگى تاڭدا 2030-جىلعا دەيىنگى ينۆەستيتسيالىق ساياسات تۇجىرىمداماسى جاڭارتىلدى. شەتەلدىك كاپيتال تارتۋ كولەمىن كەڭەيتۋ ءۇشىن Kazakh Invest ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسىم نارىقتارعا قاتىسۋى كۇشەيتىلۋدە. باس پروكۋراتۋرا جانىنداعى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى بيزنەستىڭ زاڭدى مۇددەلەرىنىڭ قورعالۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ينۆەستورلار مەن جوعارى بىلىكتى ماماندار ءۇشىن ەلدە بولۋ شارتتارىن جەڭىلدەتۋدى كوزدەيتىن «Altyn Visa» جاڭا ارنايى ۆيزالىق رەجيمى ەنگىزىلۋدە. بىرلەسىپ قابىلدانعان بۇل شارالار ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىكتى ىنتالاندىرۋعا جانە قازاقستانداعى جوعارى تەحنولوگيالى جاڭا سالالاردىڭ دامۋىن جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترى سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جي سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتىن اتاپ ءوتتى. قازاقستان جاڭا بۋىننىڭ IT- ەكوجۇيەسىن بەلسەندى قالىپتاستىرۋدا: ەكى سۋپەركومپيۋتەر پايدالانۋعا بەرىلدى، حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى قۇرىلدى. ورتالىق ازياداعى سيفرلىق حابقا اينالۋعا باعىتتالعان «د و و القابى» جوباسى جۇزەگە اسىرىلۋدا. جوبانى دامىتۋعا الەمدىك IT الپاۋىتتارى - Firebird جانە NVIDIA قازىردىڭ وزىندە $10 ميلليارد كولەمىندە ينۆەستيتسيا سالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن IT- الپاۋىتتارى ج ي سالاسىندا $10 ميللياردتىق كەلىسىمدەرگە قول قويدى.