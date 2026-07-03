ولجاس بەكتەنوۆ: سۋ تاسقىنى قاۋپىنە قارسى بارلىق قىزمەت دايىن بولۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ اعىمداعى گيدرولوگيالىق جاعداي بويىنشا جيىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆتىڭ، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ پەن ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرلان الدامجاروۆتىڭ، سونداي-اق ءبىرقاتار ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ قاۋىپتى گيدرولوگيالىق قۇبىلىستارعا بايلانىستى ەل اۋماعىنداعى احۋال تۋرالى ەسەپتەرىن تىڭدادى.
ت ج م- نىڭ رەسپۋبليكالىق جەدەل شتابى مەن وڭىرلىك شتابتار تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ اۋماعىنداعى جاعدايعا قاتىستى توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن 12 سۋ بەكەتى قويىلعانىن باياندادى. اقساي بوگەتىندە قورعانىش ءۇيىندىسىن ۇلعايتۋ، قۇرىلىستى ينەرتتى ماتەريالدارمەن نىعايتۋ جۇمىستارى جانە ۇزدىكسىز باقىلاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاراساي اۋدانى جاڭاتۇرمىس اۋىلىنداعى جاعداي قاداعالاۋدا. بارلىق اپاتتىق-قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلعان، جاعالاۋدى نىعايتۋ جانە وزەن ارنالارىن تازارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. «قازسەلدەنقورعاۋ» بەكەتتەرى تۇراقتى مونيتورينگ پەن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا سۋ دەڭگەيى قالىپتى جاعدايدا.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اكىمدىكپەن بىرلەسىپ، سۋ ايداۋ جانە سۋ باسۋ سالدارىن جويۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى. قاجەتتى كۇشتەر مەن قۇرالدار جەدەل جاعدايدىڭ كەز كەلگەن وزگەرىسىنە جەدەل دەن قويۋعا دايىن. جالپى العاندا، سۋ تاسقىنى ءقاۋپى جوعارى بارلىق وڭىردە توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارىنىڭ، ونىڭ ىشىندە اۆياتسيانى توپتاستىرۋ الدىن الا كۇشەيتىلدى. قۇتقارۋ بولىمشەلەرىنىڭ، ينجەنەرلىك جانە اپاتتىق-قۇتقارۋ تەحنيكالارىنىڭ كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلدى.
قازگيدرومەتتىڭ مالىمەتىنشە، الداعى كۇندەرى ەلىمىزدىڭ بارلىق اۋماعىندا جاۋىن-شاشىن مول بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. الماتى، جامبىل جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا نوسەر جاڭبىر جاۋادى دەپ كۇتىلەدى.
وسىعان بايلانىستى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى:
ءوڭىر اكىمدىكتەرى ت ج م- مەن بىرلەسىپ، ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن جانە ەلدى مەكەندەردىڭ ينفراقۇرىلىمىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندە ءتيىستى شارالار قابىلداسىن؛
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارىنىڭ دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋ، ونىڭ ىشىندە ەۆاكۋاتسيالاۋ پۋنكتتەرىن، قاجەتتى كولىكتى دايىنداۋ جانە حالىقتى ەۆاكۋاتسيالاۋ جاعدايلارىنا دەن قويۋ جوسپارلارىن جاڭارتۋ؛
سەل ءقاۋپى بار وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرى مۇزداق كولدەردىڭ جاي-كۇيىن ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاسىن، ونىڭ ىشىندە ولاردىڭ ۋاقتىلى بوساتىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن، سونداي-اق سەلدى ساقتايتىن قۇرىلىستاردىڭ دايىندىعىن تەكسەرسىن؛
ەكولوگيا مينيسترلىگىنە گيدروبەكەتتەردە كۇندەلىكتى باقىلاۋ جۇرگىزۋدى جانە اۋا رايى بولجامىنا تۇراقتى مونيتورينگ جاساۋدى قامتاماسىز ەتۋ، اۋا رايى ناشارلاعان جاعدايدا داۋىلدى ەسكەرتۋلەردى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جەدەل جەتكىزۋ.
سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىنە گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردىڭ جاي-كۇيىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋ، ترانسشەكارالىق وزەندەردەگى سۋ شىعىنى مەن تۋىنداۋى مۇمكىن قاۋىپتەر تۋرالى اقپاراتپەن ۇزدىكسىز ءوزارا الماسۋدى ۇيىمداستىرۋ.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە قولايسىز گيدرولوگيالىق قۇبىلىستار جاعدايىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا الدىن الۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ.
- الماتى، ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ جانە الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىكتەرىنە قالىپتاسىپ وتىرعان جاعدايدى ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاسىن. توتەنشە جاعدايلاردىڭ سالدارىن جويۋ بويىنشا جەدەل شارالار قابىلداسىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا كارەر توپىراعى وپىرىلىپ، تۇرعىندار ۇيىنەن كوشىرىلىپ، كەيىننەن توتەنشە جاعداي جاريالانعانىن جازعان ەدىك.