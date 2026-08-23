ولجاس بەكتەنوۆ قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا داۋىس بەردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا داۋىس بەردى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا ءبىر پالاتالى قۇرىلتايىنا دەپۋتاتتاردى سايلاۋ جونىندەگى العاشقى سايلاۋدا داۋىس بەرۋگە قاتىستى.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋى باستالعان ەدى.