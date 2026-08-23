KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ولجاس بەكتەنوۆ قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا داۋىس بەردى

    استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا داۋىس بەردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Үкімет

    پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىندا داۋىس بەردى.

    پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا ءبىر پالاتالى قۇرىلتايىنا دەپۋتاتتاردى سايلاۋ جونىندەگى العاشقى سايلاۋدا داۋىس بەرۋگە قاتىستى.

    ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋى باستالعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور