ولجاس بەكتەنوۆ ەلەكتروموبيل زاۋىتىن تەزىرەك اشۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاندا BYD ماركالى ەلەكتروموبيل ءوندىرىسىن ىسكە قوسۋ جوباسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى.
ۇكىمەت باسشىسى بۇگىنگى وتىرىستا «استانا موتورس» كومپانيالار توبىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان سماعۇلوۆتىڭ ەسەبىن تىڭداپ بولعاننان كەيىن جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنا قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
نۇرلان سماعۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا بيىل BYD ماركالى اۆتوبۋستار ءوندىرىسىن ىسكە قوسۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر. ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ شانحايعا ساپارىندا قىتايلىق كومپانيا باسشىلىعىمەن ءتيىستى كەلىسسوزدەر وتكەن.
ال BYD جەڭىل اۆتوكولىكتەرىنىڭ ءوندىرىسىن كەلەسى جىلى جولعا قويۋ جوسپارلانعان.
- جەڭىل اۆتوكولىكتەرگە كەلسەك، بۇل جوبانى جان-جاقتى پىسىقتادىق. كەلەسى جىلدان باستاپ BYD اۆتوكولىكتەرىن ءوندىرۋدى قولعا الۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. BYD - تەك قانا ەلەكتر جانە گيبريدتى كولىكتەر شىعاراتىن الەمدەگى جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ءبىرى. ۋاقىتىلى بەرىلگەن تاپسىرما ءۇشىن راقمەت. كومپانيامىز وتاندىق نارىقتىڭ سۇرانىسىنا ساي BYD ءوندىرىسىن جولعا قويۋعا دايىن، - دەدى نۇرلان سماعۇلوۆ.
ءوز كەزەگىندە ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ BYD ەلەكتروموبيلدەرىن شىعاراتىن زاۋىتتىڭ قازاقستاندا مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك اشىلۋىنا مۇددەلى ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز BYD ەلەكتروموبيلدەرىن وندىرەتىن زاۋىتتىڭ قازاقستاندا اشىلۋىنا مۇددەلىمىز. ۇكىمەت تاراپىنان قانداي قولداۋ قاجەت بولسا، بارلىعى كورسەتىلەدى. وسى جوبانى ىسكە اسىرۋدى جەدەلدەتۋدى سۇرايمىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.