ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ باستى باعدارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتى ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ باستى باعدارىنىڭ ءبىرى بولادى. بۇل تۋرالى بۇگىن قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
ولجاس بەكتەنوۆ الدىمەن جوعارى سەنىم كورسەتىپ، ەكىنشى مارتە پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا تاعايىنداعان پرەزيدەنتكە، سونداي-اق قولداۋ كورسەتكەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا العىسىن ءبىلدىردى.
- ءبىزدىڭ ءوزارا بىرلەسكەن جۇمىسىمىز مەملەكەت باسشىسىنىڭ «ادىلەتتى ءارى قۋاتتى قازاقستاندى قۇرۋ» مىندەتىن جەدەل جانە ساپالى ورىنداۋعا باعىتتالادى دەپ سەنەمىن. جاڭا كونستيتۋتسيامىز قابىلدانىپ، مەملەكەتىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىنىڭ جاڭارۋ ۇدەرىسى باستاۋ العان ەل دامۋىنىڭ اسا ماڭىزدى كەزەڭىندە ۇكىمەتتى باسقارۋ مەن ءۇشىن ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك. پرەزيدەنت مىرزا، جىل قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكانىڭ كەمىندە 5 پايىز دەڭگەيىندە ءوسۋىن قامتاماسىز ەتەمىز. بۇل ورايدا ازاماتتاردى بەلسەندى جۇمىسپەن قامتۋ ارقىلى ولاردىڭ تابىسىنىڭ ءوسۋىن ىنتالاندىرا وتىرىپ، ينفلياتسيانىڭ دەڭگەيىن تومەندەتەمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسى بۇكىل ەلىمىز بويىنشا ماڭىزدى جوبالاردىڭ قۇرىلىسى باستالعانىن ايتتى.
- اۋقىمدى قۇرىلىس باعدارلاماسى ينفراقۇرىلىمدىق جانە الەۋمەتتىك نىسانداردى وزىق قارقىنمەن سالۋعا جانە ەكونوميكالىق ءوسىمدى ىنتالاندىرۋعا باعىتتالادى. 2026-جىل «سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى» بولىپ بەلگىلەندى. تاپسىرمالاردى جەدەل ءارى ساپالى ورىنداۋىمىز ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىمىزدى سالامىز. ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىندا سيفرلىق ترانسفورماتسيا جالعاسىن تابادى. سونىمەن قاتار، زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتى ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ باستى باعدارىنىڭ ءبىرى بولادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.