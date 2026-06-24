ولجاس بەكتەنوۆ «جازعى داۆوس» دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ جۇمىسىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ داليان قالاسىندا (ق ح ر) «جازعى داۆوس» دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ جاڭا چەمپيوندارىنىڭ 17- جىل سايىنعى كەزدەسۋىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى. سونىمەن قاتار موڭعوليا پرەمەر-مينيسترىمەن، بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-مينيسترىمەن، سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پرەزيدەنتى جانە باس ديرەكتورىمەن ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
فورۋم جۇمىسىنا ۇكىمەت باسشىلارى، ءىرى كومپانيالار مەن ساراپشىلار قوعامداستىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. كۇن ءتارتىبى تەحنولوگيالىق ترانسفورماتسيا، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق،
سيفرلاندىرۋ، ج ي جانە ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ جاڭا درايۆەرلەرىن ىزدەۋ ماسەلەلەرىن قامتيدى.
موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترى نيام-وسورىن ۋچرالمەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋ، ونەركاسىپ كووپەراتسياسى، تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسى جانە كولىك- لوگيستيكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق، اگروونەركاسىپ كەشەنى، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت، سونداي-اق عارىشتىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ارىپتەستىك ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۋحتىڭ بيىل ءساۋىر ايىندا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى، سونداي-اق ەكى ەل باسشىلارى قويعان ءوزارا ساۋدا كولەمىن $500 ميلليونعا دەيىن جەتكىزۋ مىندەتىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى شارالار قارالدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا ولجاس بەكتەنوۆ پەن نيام-وسورىن ۋچرال ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ەكونوميكانىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا دايىن ەكەندەرىن جەتكىزدى بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى تاريك راحمانمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا، كولىك- لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەسىنە نازار اۋدارىلدى.
قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جانە مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋعا، «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋگە، ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋعا باعىتتالعان رەفورمالار ەلىمىزدىڭ ورنىقتى ەكونوميكالىق وسۋىنە، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە قاجەتتى جاعداي جاساپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قازاق- بانگلادەش ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە ءوزارا مۇددەلىلىك جانە ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارىندا جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىندىق راستالدى.
World Economic Forum پرەزيدەنتى جانە باس ديرەكتورى الويس سۆينگيمەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا سيفرلىق ترانسفورماتسيا، جاساندى ينتەللەكت، ينۆەستيتسيالار تارتۋ، ادامي كاپيتالدى دامىتۋ سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى. كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاننىڭ دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋممەن جۇيەلى ساراپتامالىق ارىپتەستىككە كوشۋگە مۇددەلىلىگى ايتىلدى. سونداي-اق «بايتەرەك» ينۆەستيتسيالىق حولدينگى ارقىلى ىنتىماقتاستىققا قىزىعۋشىلىق تانىلدى.
بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جەتىلدىرۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، ينۆەستورلارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ كەڭ اۋقىمى قولجەتىمدى. Altyn Visa ارنايى ۆيزالىق رەجيمى ەنگىزىلىپ، سالىقتىق جانە كەدەندىك پرەفەرەنتسيالار قولدانىلادى. جوبالاردى سۇيەمەلدەۋ «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.