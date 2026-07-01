ولجاس بەكتەنوۆ: بىلتىر ەلگە 20 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ Eni جانە Baker Hughes حالىقارالىق كومپانيالارىنىڭ باسشىلىعىمەن مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ جەتەكشى حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق كومپانيالاردىڭ باسشىلىعىمەن، ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىنا قاتىسۋشىلارمەن ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزدى. ولاردىڭ ىشىندە Eni S.p.A- نىڭ جاھان بويىنشا تابيعي رەسۋرستاردى بارلاۋ جانە ءوندىرۋ جونىندەگى ديرەكتورى لۋكا ۆينياتي مەن Baker Hughes ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ءارى باس اتقارۋشى ديرەكتورى لورەنتسو سيمونەللي بار.
ولجاس بەكتەنوۆ بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى كۇشىنە ەنگەنىن اتاپ ءوتتى. ەلىمىزدىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن ەكونوميكانىڭ تۇراقتى جانە ءارتاراپتاندىرىلعان ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ينۆەستيتسيالىق تسيكل جۇزەگە اسىرىلۋدا. بىلتىر تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار اعىنى $20 ميللياردتان استى. بيىل ەل ەكونوميكاسىنا $25,5 ميللياردتان استام شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كەزدەسۋلەر بارىسىندا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ اعىمداعى مارتەبەسى تالقىلاندى، سونداي-اق ەكونوميكانىڭ باسىم باعىتتارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى قارالدى.
Eni S.p.A- نىڭ جاھان بويىنشا تابيعي رەسۋرستاردى بارلاۋ جانە ءوندىرۋ جونىندەگى ديرەكتورى لۋكا ۆينياتيمەن ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەسى قارالدى. جاڭاوزەندە جالپى قۋاتى 247 مۆت گيبريدتى ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى، ونى جۇزەگە اسىرۋ قازىرگى زامانعى تومەن كومىرتەكتى تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە ەلدىڭ ەنەرگيا جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى.
Baker Hughes ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورى لورەنتسو سيمونەلليمەن كەزدەسۋدە ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋدى كەڭەيتۋ جانە مۇناي-گاز سالاسىندا زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا كومپانيا قوسالقى بولشەكتەردىڭ 174 اتاۋىن ءوندىرۋدى لوكاليزاتسيالادى، 100 گە جۋىق پوزيتسيا قازاقستاندىق جەتكىزۋشىلەرمەن بىرلەسىپ پىسىقتاۋ ساتىسىندا تۇر، بۇل رەتتە كومپانيانىڭ سەرۆيستىك قىزمەتتەرىنىڭ %95 ىن قازاقستاندىق بولىمشەلەر مەن ماماندار ورىندايدى. Baker Hughes لوكاليزاتسيانى ودان ءارى كەڭەيتۋگە، وتاندىق كاسىپورىندارمەن ارىپتەستىكتى دامىتۋعا، ونەركاسىپتىك جابدىقتاردى مونيتورينگىلەۋ ءۇشىن سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە، سونداي-اق گاز وڭدەۋ، زاماناۋي وندىرىستەر قۇرۋ جانە دەكاربونيزاتسيا سالاسىنداعى جوبالارعا قاتىسۋعا نيەتتى ەكەندىگى اتاپ ءوتىلدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جانە مۇناي- گاز سالاسىنداعى تەحنولوگيالىق ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋگە ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى.
ايتا كەتەلىك بيىل قازاقستانعا 25,5 ملرد دوللار شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتىلۋى كەرەك ەكەنى ايتىلعان ەدى.