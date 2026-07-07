ولجاس بەكتەنوۆ گاز وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۇرىلىسىن اپتا سايىن باقىلاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا قاشاعان، قاراشىعاناق كەن ورىندارى مەن جاڭاوزەندەگى گاز وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۇرىلىسىن اپتا سايىن باقىلاۋعا الۋدى تاپسىردى.
ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر گاز سالاسىن دامىتۋ مەملەكەتتىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىنە، ەكونوميكانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىنا جانە حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- وسى رەتتە قاشاعان، قاراشىعاناق كەن ورىندارىندا جانە جاڭاوزەن قالاسىندا جاڭا گاز وڭدەۋ قۋاتتارىن سالۋ جوبالارىنىڭ ماڭىزى ەرەكشە. ءدال وسى نىساندار ىشكى نارىققا قاجەتتى تاۋارلىق گاز ءوندىرىسىن ۇلعايتىپ، مۇناي-گاز حيمياسىن دامىتۋدىڭ درايۆەرى بولۋى ءتيىس. سوندىقتان ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە، «سامۇرىق-قازىنا» قورىنا جانە QazaqGaz كومپانياسىنا اتالعان نىسانداردىڭ قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىنا اپتا سايىنعى نەگىزدە باقىلاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدى تاپسىرامىن.، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كاسىپورىنداردى ىسكە قوسۋ، ينۆەستيتسيالار تارتۋ جانە ونەركاسىپ الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن گاز ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا گازداندىرۋ دەڭگەيى %64,2 عا جەتتى.