ولجاس بەكتەنوۆ الماتىداعى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنىڭ جۇمىس قارقىنىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدەگى ءبىرقاتار ەنەرگەتيكالىق نىسانداردىڭ قۇرىلىس بارىسىنا توقتالدى.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، ەكونوميكانىڭ دامۋى ەلىمىزدى ودان ءارى يندۋستريالاندىرۋ مەن سيفرلاندىرۋ، سونداي-اق، ينفراقۇرىلىمعا دەگەن ءوسىپ كەلە جاتقان سۇرانىستى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ەنەرگەتيكالىق قۋاتتى ارتتىرۋدى تالاپ ەتەدى.
- ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن «سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ باسشىلارى الماتى ەلەكتر ستانتسيالارى مەن تۇركىستان وبلىسىنداعى بۋ-گاز قوندىرعىسىنىڭ ۋاقىتىلى ىسكە قوسىلۋىنا تىكەلەي جاۋاپ بەرەتىنىن تاعى دا ەسكە سالامىن. «سامرۇق-ەنەرگونىڭ» باسشىسى، قايرات ماقسۇتوۆ. وتكەن اپتادا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى الماتىعا بارىپ، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن تەكسەرىپ كەلدى. ءۇشىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى بويىنشا جاعداي ءماز ەمەس. جۇمىس قارقىنى وتە تومەن. ەگەر جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بىتىرمەسەڭىزدەر، ءسىزدىڭ جەكە قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىگىڭىز قارالاتىن بولادى. كۇندەلىكتى باقىلاۋعا الىڭىز. مۇنداي جاعدايدى دوعارۋ كەرەك،- دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جىلۋمەن جانە ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا اكىمدىكتەرگە تاپسىرما بەرىلگەنىن جازعانبىز.