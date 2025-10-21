ولجاس بەكتەنوۆ: ورتتەن قازا تاپقانداردىڭ دەنى - زەينەتكەرلەر، جۇمىسسىزدار، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ءبىر ايدىڭ ىشىندە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارى تۇراتىن ۇيلەردىڭ ءتىزىمىن ناقتىلاۋدى تاپسىردى.
- قالىپتاسقان جاعداي ءورتتىڭ باسىم بولىگى الەۋمەتتىك تۇرعىدان از قامتىلعان ازاماتتاردىڭ ۇيلەرىندە بولاتىنىن كورسەتىپ وتىر. ماسەلەن، وتكەن جىلىتۋ ماۋسىمىندا ورتتەن قازا تاپقانداردىڭ دەنى - زەينەتكەرلەر، جۇمىسسىزدار، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونداي-اق، ول الەۋمەتتىك تۇرعىدا وسال توپتاردىڭ باسپاناسىن ەرەكشە باقىلاۋعا الۋدى تاپسىردى.
- ءوڭىر اكىمدىكتەرىنە توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىمەن جانە ەڭبەك مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، ءبىر اي ىشىندە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى تۇراتىن ۇيلەردىڭ ءتىزىمىن ناقتىلاۋدى تاپسىرامىن.
ءوڭىر اكىمدىكتەرى وسى ساناتتاعى ادامداردىڭ ۇيلەرىن ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاپ، ولارعا قاجەتتى قولداۋ كورسەتسىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ايتا كەتۋ كەرەك، ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا جىلىتۋ ماۋسىمىنداعى ءورت قاۋىپسىزدىگى شارالارى پىسىقتالىپ جاتىر.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي