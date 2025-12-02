ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:37, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ولجاس بەكتەنوۆ تورعاي وڭىرىنە قاجەتتى قاراجات ءبولۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ تورعاي وڭىرىنە قاجەتتى قاراجات ءبولۋدى تاپسىردى.

    Премьер-министр отандық дәрі өндірушілерге: Мемлекет бағаны қолдан өсірмейтіндерге ғана қолдау көрсетеді
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    - بۇگىنگى تاقىرىپتان تىس ماسەلە ول - تورعاي ءوڭىرىن قولداۋ. نازار اۋدارۋ كەرەك. سەرىك ماقاش ۇلى (پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى جۇمانعارين)، ءمادي توكەش ۇلى (قارجى ءمينيسترى تاكيەۆ)، قاجەتتى قاراجاتتى ءبولۋ كەرەك. ۇسىنىس ەنگىزىڭىزدەر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.

    وسى ورايدا ۇكىمەت وتىرىسىنا ارنايى كەلىپ قاتىسىپ وتىرعان قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى قۇمار اقساقالوۆ ۇسىنىس دايىندالىپ جاتقانىن ايتتى.

    ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر.

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار