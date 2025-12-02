11:37, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ولجاس بەكتەنوۆ تورعاي وڭىرىنە قاجەتتى قاراجات ءبولۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ تورعاي وڭىرىنە قاجەتتى قاراجات ءبولۋدى تاپسىردى.
- بۇگىنگى تاقىرىپتان تىس ماسەلە ول - تورعاي ءوڭىرىن قولداۋ. نازار اۋدارۋ كەرەك. سەرىك ماقاش ۇلى (پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى جۇمانعارين)، ءمادي توكەش ۇلى (قارجى ءمينيسترى تاكيەۆ)، قاجەتتى قاراجاتتى ءبولۋ كەرەك. ۇسىنىس ەنگىزىڭىزدەر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
وسى ورايدا ۇكىمەت وتىرىسىنا ارنايى كەلىپ قاتىسىپ وتىرعان قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى قۇمار اقساقالوۆ ۇسىنىس دايىندالىپ جاتقانىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر.