ولجاس بەكتەنوۆ سپورت نىساندارىنىڭ ماقساتتى ءارى ءتيىمدى جۇمىسىن قاتاڭ باقىلاۋعا الۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت بيزنەستەن الەۋمەتتىك جانە سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ باعىتىندا جاۋاپتى قادام كۇتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ ءومىر سالتىنا اينالۋعا ءتيىس سپورتتىڭ دامۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇنەمى نازارىندا. بۇل ورايدا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە سپورتتىق ينفراقۇرىلىم مەن بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. باستى ماقسات - حالىقتىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورتپەن قامتىلۋ دەڭگەيىن ارتتىرىپ، كاسىپقوي سپورتشىلاردى دايارلاۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعداي جاساۋ. بارلىق وڭىردە سپورت ينفراقۇرىلىمىن بىركەلكى دامىتىپ، تۇرعىلىقتى جەرلەرگە جاقىن سپورت الاڭدارىنىڭ جەلىسىن قۇرۋ قاجەت. سونداي-اق كلۋبتار مەن سەكسيالاردى دامىتۋ جۇمىستارىنا باسا ءمان بەرىلۋگە ءتيىس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
وسى ورايدا ۇكىمەت باسشىسى جاڭا نىسانداردىڭ قۇرىلىسىمەن قاتار قولدانىستاعى سپورت نىساندارىن ءتيىمدى پايدالانۋعا دا نازار اۋدارۋ كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- ماسەلەن، الماتى وبلىسىنىڭ تالعار قالاسىنىڭ تۇرعىندارى «جاستار» ستاديونى قاڭىراپ بوس تۇر، سپورتتىق ءىس-شارالار وتكىزىلمەيدى، سەكسيالار جوق دەپ شاعىم ايتۋدا. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن اكىمدىكتەر سپورت نىساندارىنىڭ ماقساتتى ءارى ءتيىمدى جۇمىسىن قاتاڭ باقىلاۋعا السىن. ايتا كەتەيىك، سوڭعى جىلدارى سپورت نىساندارىنىڭ قۇرىلىسى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. بىلتىردىڭ وزىندە 90 نىسان بوي كوتەرسە، ونىڭ 61 ى - اۋىلدىق جەرلەردە سالىندى. بۇل - وتە ماڭىزدى كورسەتكىش، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر بيىل تاعى 102 نىسان پايدالانۋعا بەرىلىپ، جۇمىستار اياقتالاتىنىن ايتتى.
- مەملەكەتتىك شىعىنداردى وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن اكىمدىكتەر بيۋدجەتتەن تىس قارجى كوزدەرىن تارتىپ، ۇلگىلىك جوبالاردى بەلسەندى پايدالانۋعا ءتيىس. مەملەكەت بيزنەسكە قولداۋ كورسەتىپ وتىر، سوندىقتان الەۋمەتتىك جانە سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ باعىتىندا جاۋاپتى قادامدار كۇتەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا ەگىن جيناۋ ناۋقانى قورىتىندىلانىپ، سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماسەلەسى پىسىقتالدى.