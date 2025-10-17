ولجاس بەكتەنوۆ «سامۇرىق- قازىنا» قورى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن جاساندى ينتەللەكتدىڭ قاتىسۋىمەن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «سامۇرىق- قازىنا» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.
جيىنعا العاش رەت داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ تاۋەلسىز سيفرلىق مۇشەسى SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) قاتىستى. قازاقستاندىق Alem LLM تىلدىك مودەلى نەگىزىندە قۇرىلعان بۇل نەيروندىق جەلى بۇعان دەيىن Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمى اياسىندا مەملەكەت باسشىسىنا تانىستىرىلعان بولاتىن.
وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىندە قور قىزمەتىنىڭ بيىلعى 9 ايداعى قورىتىندىلارى قارالدى.
پرەزيدەنتتىڭ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ بارىسىنا نازار اۋدارىلدى.
جامبىل وبلىسىندا جەل ەنەرگياسى ءۇشىن كومپونەنتتەر شىعاراتىن زاۋىت ىسكە قوسىلدى. جاڭاوزەندە قۋاتى 50 م ۆ ت كۇن ەلەكتر ستانساسى پايدالانۋعا بەرىلدى. قوسشى قالاسىن گازبەن قامتۋعا ارنالعان العاشقى ىسكە قوسۋ كەشەنى اشىلدى.
ۇزىندىعى 409 شاقىرىمدى قۇرايتىن جاڭا ينفراقۇرىلىم ساعاتىنا 32,8 مىڭ تەكشە مەترگە دەيىن گاز تاسىمالداۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
«دوستىق - مويىنتى» ۋچاسكەسىندەگى ەكىنشى جول پايدالانۋعا بەرىلدى، بۇل تەمىرجول جەلىسىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ەداۋىر ارتتىرادى، جۇك تاسىمالىن جەدەلدەتەدى جانە ەلىمىزدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋعىزادى.
ۇزىندىعى 302 شاقىرىم بولاتىن جاڭا «تالدىقورعان - ءۇشارال» ماگيسترالدى گاز قۇبىرى پايدالانۋعا بەرىلدى. قور ەنەرگەتيكا، كولىك، سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى اۋقىمدى باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرۋدا.
ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ تيىمدىلىگىنە قاتىستى ءبىرقاتار ماسەلە كوتەردى. قوردىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ جالپى العاندا قارجىلىق كورسەتكىشتەردە تۇراقتى وڭ ديناميكا بار ەكەنىن باياندادى. وندىرىستىك ناتيجەلەر جوسپارلانعان ماندەر دەڭگەيىنە سايكەس كەلەدى. مونيتورينگ ناتيجەسىنە سايكەس قور توبىنىڭ ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالارى بويىنشا قاراجاتتى يگەرۋ كورسەتكىشى %99 دى قۇرايدى.
پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ديرەكتورلار كەڭەسى مۇشەلەرىنىڭ نازارىن قوردىڭ وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ جونىندەگى بۇعان دەيىن بەرىلگەن تاپسىرمالاردى ورىنداۋى ماسەلەسىنە اۋداردى.
ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ تسيفرلىق مۇشەسى SKAI بيىلعى 9 ايدا قوردىڭ وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ كولەمى ارتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %75 عا جەتكەنىن حابارلادى. وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردەن تاۋار ساتىپ الۋ 721 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بارلىعى 497 وتاندىق تاۋار وندىرۋشىمەن 7227 شارت جاسالدى (2024 -جىلدىڭ 9 ايىندا بۇل كورسەتكىش 411 ميلليارد تەڭگە، 516 ءوت و- مەن 414 شارت بولعان ەدى) . SKAI- دىڭ باعالاۋى بويىنشا، بيىلعا ارنالعان ساتىپ الۋ جوسپارى Wabtec كە قارايتىن وتاندىق وندىرۋشىدەن لوكوموتيۆتەر ساتىپ الۋ تۋرالى مامىلە ەسەبىنەن ايتارلىقتاي اسىرا ورىندالادى.
وتىرىستا سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى اقپارات تىڭدالدى، ونىڭ شەڭبەرىندە «سامۇرىق- قازىنا» توبى كومپانيالارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى شامامەن 1 ميلليون اعاش وتىرعىزادى. سونىمەن قاتار ينكليۋزيا، سپورت جانە مەديتسينا سالاسىنداعى الەۋمەتتىك جوبالار تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى. بۇگىنگى تاڭدا 87 نىسان بازاسىندا، ونىڭ ىشىندە سپورت كەشەندەرى، وڭالتۋ ورتالىقتارى مەن ينكليۋزيانى قولداۋ كابينەتتەرىندە 700 مىڭنان استام ادامعا الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتىلۋدە. جىل سوڭىنا دەيىن قور ءبىرقاتار نىساندى، سونىڭ ىشىندە ماڭعىستاۋ جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىندا جاڭا سپورت كەشەندەرىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا «سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ باسشىلىعىنا ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ۋاقتىلى پايدالانۋعا بەرۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى. تاۋارلار مەن قىزمەتتەردى ساتىپ الۋدا قازاقستاندىق قامتۋ ۇلەسىن ارتتىرۋ قاجەت.
ايتا كەتەيىك، ساتىپ الۋ تۋرالى زاڭنامادان «سامۇرىققا» بەرىلگەن ەرەكشەلىكتەر الىنىپ تاستالۋى مۇمكىن.