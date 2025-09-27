ولجاس بەكتەنوۆ پرەزيدەنت اتىنان جۇمىسشى ماماندىقتارى وكىلدەرىنە ماراپات تابىستادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ەڭبەك كۇنىنە ارنالعان «ەڭبەك ادامى - ەل ماقتانىشى» رەسپۋبليكالىق فورۋمىنا قاتىستى. ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان ەل ەكونوميكاسىنىڭ نىعايۋىنا جانە دامۋىنا ۇلەس قوسقان جۇمىسشى ماماندىقتارى وكىلدەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالاردى تابىستادى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
فورۋمعا قاتىسۋشىلارعا ارناپ سويلەگەن سوزىندە پرەمەر-مينيستر پرەزيدەنتتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدا بەلگىلەپ بەرگەن «ادال ادام - ادال ەڭبەك - ادال تابىس» قاعيداتى بۇگىندە قازاقستان قوعامىنىڭ دامۋىنداعى باستى باعىتىنا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاندا ەڭبەك كۇنى ون جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى اتالىپ كەلەدى. بيىلعى جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى اياسىندا بۇل مەرەكەنىڭ ماڭىزى ارتىپ، قوعام دامۋىنىڭ نەگىزى سانالاتىن ادال ەڭبەككە قۇرمەتتىڭ بەلگىسىنە اينالدى. قازىر ەلدە شامامەن 2,5 ميلليون مامان ەڭبەك ەتەدى. ولاردىڭ قاتارىندا شاحتەرلەر، مەتاللۋرگتەر، پەداگوگتار، ەنەرگەتيكتەر، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى، قۇرىلىسشىلار، اگرونومدار، تەحنولوگتار جانە باسقا دا سالا وكىلدەرى بار.
ۇكىمەت جۇمىسشى ماماندىقتارى يەلەرىنە ءاردايىم جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. ەڭبەك جاعدايلارى جاقسارتىلا وتىرىپ، ونداعى پروتسەستەر اۆتوماتتاندىرىلۋدا. تەحنيكالىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى رەفورمالانىپ، كاسىبي ستاندارتتار جاڭارتىلۋدا. عىلىم مەن ءوندىرىس اراسىنداعى بايلانىس نىعايىپ كەلەدى.
جۇمىسشى ماماندىقتارىنا ارناپ جايلى جاعداي جاساۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى قادامنىڭ ءبىرى - پرەزيدەنت باستاماسىمەن وتباسى بانكىندە ارنايى «ناۋرىز جۇمىسكەر» باعدارلاماسىنىڭ ىسكە قوسىلعانى بولدى. بۇگىندە بۇل باعدارلاما ارقىلى 2 مىڭنان استام وتباسى باسپانالى بولدى. سونىمەن قاتار تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ - ەرەكشە نازاردا.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ بولاشاعىن يننوۆاتسيالىق دامۋ جولىندا كورەدى. ول حالىققا جولداۋىندا اۋقىمدى سيفرلاندىرۋدى جانە جاساندى ينتەللەكتىنى بەلسەندى ەنگىزۋدى باسىمدىق رەتىندە ايقىندادى. الدىڭعى قاتارعا جاڭا تەحنولوگيالار شىعادى. بۇل - ەكونوميكالىق وسىمگە جانە ازاماتتاردىڭ ءومىر ساپاسىن ودان ءارى جاقسارتۋعا كەڭ مۇمكىندىك. يننوۆاتسيالىق شەشىمدەر ونەركاسىپكە، كولىك سالاسىنا، مەديتسيناعا، ءبىلىم بەرۋگە جانە باسقا دا كوپتەگەن سالالارعا ەنگىزىلىپ جاتىر. بارلىق جاسالىپ جاتقان شارا قۋاتتى سيفرلىق قازاقستاندى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت جۇرگىزىپ وتىرعان سيفرلىق پروگرەسكە قول جەتكىزۋ جۇمىستارى اياسىندا كادرلاردى دايارلاۋ جانە كاسىبي-تەحنيكالىق ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ باستى نازاردا بولىپ وتىر. بيىل 9-سىنىپ تۇلەكتەرىنىڭ 100 پايىزى گەولوگيا، ماشينا جاساۋ، ەنەرگەتيكا، كولىك، IT جانە باسقا دا سۇرانىسقا يە ماماندىقتار بويىنشا كوللەدجدەردە تەگىن ءبىلىم الۋمەن قامتىلدى. سوڭعى ەكى جىلدا ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى ەكى ەسە ءوستى. كوللەدجدەردە ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازا جاڭارتىلدى، ستۋدەنتتەردىڭ جاتاقحانامەن قامتىلۋى شامامەن 90 پايىزعا جەتتى.
ۇكىمەت ازاماتتارعا جاڭا داعدىلاردى يگەرۋگە جانە باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋعا بارلىق جاعدايدى جاساۋعا مۇددەلى. ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى مەن ءوندىرىس ورىندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق نىعايىپ كەلەدى. كوللەدجدەردى قامقورلىققا العان كاسىپورىنداردىڭ سانى 8 ەسە ارتتى، بيزنەسپەن جاسالاتىن دۋالدى كەلىسىمشارتتار سانى 2 ەسە كوبەيدى.
ءىس-شارا بارىسىندا حالىقارالىق ەڭبەك ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى جيلبەر فوسسۋن حۋنگبو فورۋم قاتىسۋشىلارىنا بەينەۇندەۋ جولدادى. ول الەۋمەتتىك ديالوگتى قامتاماسىز ەتۋدە جانە ەڭبەك نارىعىنىڭ ينكليۋزيۆتى ءارى تۇراقتى دامۋىنا جاردەمدەسۋدە شەشۋشى ءرول اتقاراتىن جۇمىس بەرۋشىلەر مەن قىزمەتكەرلەردىڭ وكىلدى ۇيىمدارىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى تاڭدا الەۋمەتتىك سەرىكتەستەر وسى ديالوگتى دامىتىپ، ءارى قارايعى قادامداردى انىقتاپ، بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرۋدا. سونداي-اق «PARYZ» ۇلتتىق جۇمىس بەرۋشىلەر كونفەدەراتسياسى پرەزيديۋمىنىڭ ءتوراعاسى جۇمابەك جانىقۇلوۆ ءسوز سويلەدى.
فورۋم اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان كورمەدە پرەمەر-مينيستر قازاقستاندىق ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنىڭ ءوندىرىس پروتسەسىنە وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ بويىنشا جۇرگىزىپ جاتقان جۇمىستارىمەن تانىستى. «QARMET»، «قازاقمىس»، «قازتسينك» جانە ERG كومپانيالارى جوعارى تەحنولوگيالىق سالالارعا ارنالعان مەتاللۋرگيالىق ءونىم شىعارۋ، وندىرىستەردە مونيتورينگ جۇيەسىن ەنگىزۋ، بايىتۋ فابريكالارىنىڭ سيفرلىق ۇلگىلەرىن جاساۋ جانە تاعى دا باسقا جوبالارىن تانىستىردى.
بيزنەستىڭ باستامالارى ءوندىرىس ۇدەرىستەرىن «اقىلدى» باسقارۋعا جانە بارىنشا تيىمدىلىككە قول جەتكىزۋگە، سونداي-اق كوللەدجدەردى قولداۋ ارقىلى كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋعا، وندا زاماناۋي وقۋ كابينەتتەرى مەن شەبەرحانالاردى اشۋعا باعىتتالعان.
فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا جۇمىسشى ماماندىقتارى وكىلدەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستالدى.
مەملەكەت باسشىسى 2025-جىلدى جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى دەپ جاريالادى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەڭبەك ادامىن باعالاۋ. بۇل تۋرالى Ⅲدارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىنىڭ يەگەرى اقمارال اۋعانوۆا ايتتى.
- ەڭبەگىمىزدى باعالاپ، ماراپاتتاپ جاتقان پرەزيدەنتىمىزگە العىسىمدى بىلدىرەمىن. مەن 43 جىل جۇمىس ىستەپ، قۇرمەتتى ەڭبەك دەمالىسىنا شىقتىم. 2025-جىلدى جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى دەپ جاريالادى عوي. وسىنىڭ نەگىزىندە قوسىمشا ماماندىقتار پايدا بولادى دەپ ويلايمىن. مەنىڭ ويىمشا بۇل جاستار ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك. ەلىمىز دامىپ، وركەندەپ، جاستارىمىز بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرسىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، استانادا ەڭبەك كۇنىنە ورايلاستىرىلعان «جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىندا وقۋدان ەڭبەككە ءتيىمدى كوشۋ ءۇشىن سەرىكتەستەر ديالوگى - 2025» اتتى حالىقارالىق كونفەرەنسيا باستالدى.
ءۇش كۇن بويى قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق ساراپشىلار جاستاردىڭ ەڭبەك نارىعىنا شىعۋىنا كومەكتەسەتىن وزىق تاجىريبەلەردى، ساياسي تاسىلدەردى جانە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى تالقىلايدى. اسىرەسە ەۋروپالىق ESCO مودەلىنە نەگىزدەلگەن سيفرلىق قۇزىرەتتەر بانكىن ەنگىزۋگە دە باسا كوڭىل ءبولىنىپ وتىر ياعني ەۋروپادا مامان قالاي دايارلانسا، قازاقستاندا دا سول ستاندارتتار ساقتالادى.