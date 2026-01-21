ولجاس بەكتەنوۆ: ەليتالىق مەكتەپتەرگە بيۋدجەتتەن قارجى ءبولۋدى توقتاتۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جەكە مەنشىك مەكتەپتەردىڭ ستاندارتقا سايكەستىگى تەكسەرىلەدى. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا وسىنداي تاپسىرما بەردى.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، جاڭادان اشىلاتىن جەكە مەنشىك مەكتەپتەردە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋعا موراتوري ەنگىزۋدى تاپسىرامىن. مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋمەن وڭىرلەردىڭ وقۋشى ورىندارىنا دەگەن شۇعىل قاجەتتىلىگىن جاباتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەر عانا قامتاماسىز ەتىلگەنى ءجون. قىمبات ەليتالىق مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋ كەرەك، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ولجاس بەكتەنوۆ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە ءبىر ايدىڭ ىشىندە جەكە مەنشىك وقۋ ورىندارىنىڭ جاڭا ستاندارتتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋدى تاپسىردى.
- ناتيجەسى بويىنشا اقپارات ەنگىزىلسىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
سونداي-اق، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا جاڭادان اشىلاتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورىنداي المايتىنى ءمالىم بولدى.