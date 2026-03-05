ولجاس بەكتەنوۆ كوكشەتاۋ تەمىرجول ۆوكزالىن جاڭعىرتۋ بارىسىن تەكسەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ اقمولا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ تەمىرجول ۆوكزالىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار، ۇكىمەت باسشىسى پرەزيدەنتتىڭ جولداۋدا جانە ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا بەرگەن كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىن تەكسەردى. ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاندا زاماناۋي تەحنولوگيالارعا، ازاماتتار ءۇشىن قاۋىپسىزدىك پەن ىڭعايلىلىققا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، تەمىرجول ۆوكزالدارىن جۇيەلى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ۆوكزال كەشەندەرىن وتكىزۋ قابىلەتىن كەڭەيتۋ جانە جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جاڭارتۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر.
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق قۇرىلىس جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى مارات ەسقاليەۆ پرەمەر-مينيسترگە كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ تەمىرجول ۆوكزالىن جاڭعىرتۋ بارىسى تۋرالى باياندادى. عيمارات 1981-جىلى سالىنعان، سوڭعى كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى 20 جىل بۇرىن جۇرگىزىلگەن. قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىنىڭ كولەمى %93 عا ورىندالىپ، ىشكى ارلەۋ، جابدىقتى مونتاجداۋ جانە جابدىقتاردى ورناتۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. نەگىزگى مىندەت - عيماراتتىڭ تاريحي كەلبەتىن ساقتاي وتىرىپ، زاماناۋي ماتەريالداردى پايدالانۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەردى اۋىستىرۋ جانە تەحنيكالىق قۇرىلعىلاردى جاڭارتۋ. ينكليۋزيۆتى ورتانى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ارنايى جابدىقتار ورناتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
جالپى، اقمولا وبلىسى بويىنشا 16 نىسان جاڭعىرتىلدى، بۇل - رەسپۋبليكاداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ونىڭ جەتەۋىنە رەكونسترۋكتسيا جۇرگىزىلىپ جاتىر، ولاردىڭ دايىندىعى بۇگىندە 90 پايىزعا جەتكەن. تاعى توعىز ۆوكزال تولىق بۇزىلىپ، ورنىنا جاڭا عيماراتتار سالۋ جوسپارلانعان. كوكشەتاۋمەن قاتار اتباسار، ماكينكا، بۋراباي، اقكول، ەرەيمەنتاۋ، ەسىل، جاقسى، جالتىر، دەرجاۆينسك، شورتاندى جانە تاعى باسقا دا ەلدى مەكەن ستانسالارىندا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قازاقستان بويىنشا ۆوكزال كەشەندەرى مەن تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا جۇمىستاردىڭ جوعارى قارقىنى اقمولا، الماتى، اتىراۋ، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، قىزىلوردا، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان، جامبىل، جەتىسۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا تىركەلگەن. بۇدان بولەك، رەكونسترۋكتسيالاۋ استانا-1 جانە الماتى-1 ۆوكزالدارى سياقتى ءىرى توراپتاردا دا جۇرگىزىلۋدە. جىل سوڭىنا دەيىن ەلىمىز بويىنشا جالپى 124 تەمىرجول ۆوكزالى جاڭعىرتىلادى.
پرەمەر-مينيستر كولىك مينيسترلىگىنە اكىمدىك جانە ق ت ج- مەن بىرلەسىپ، ەلدى مەكەندەردىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارى قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ مەرزىمدەرى مەن ساپاسىنا قاتاڭ باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
وسىعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ سۋ تاسقىنىنا دايىندىق بويىنشا رەسپۋبليكالىق جەدەل شتاب وتىرىسىن وتكىزگەنىن جازعان بولاتىنبىز.