ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:40, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ولجاس بەكتەنوۆ «Kazakh Tourism» باسشىسىنا: ناتيجە بولماسا، قوشتاسامىز

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تالعات عازيزوۆكە ءوز لاۋازىمىنا لايىق ەكەنىن دالەلدەۋ ءۇشىن ناتيجە كورسەتۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.

    فوتو: ۇكىمەت

    - تالعات جانات ۇلى، ءسىز وسى قىزمەتكە جاڭادان كەلىپ وتىرسىز. ءبىراق سوعان قاراماستان وزىڭىزدەن ناقتى ناتيجە كۇتەمىز. ناتيجە بولسا، ءارى قاراي جۇمىس ىستەي بەرەسىز. ناتيجە بولماسا، قوشتاسامىز، كەلىستىك پە، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراپ جاتىر.

    سونىمەن قاتار 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتايدى.

    وتىرىس قورىتىندىسىندا باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى. وندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.

