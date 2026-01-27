ولجاس بەكتەنوۆ «Kazakh Tourism» باسشىسىنا: ناتيجە بولماسا، قوشتاسامىز
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تالعات عازيزوۆكە ءوز لاۋازىمىنا لايىق ەكەنىن دالەلدەۋ ءۇشىن ناتيجە كورسەتۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.
- تالعات جانات ۇلى، ءسىز وسى قىزمەتكە جاڭادان كەلىپ وتىرسىز. ءبىراق سوعان قاراماستان وزىڭىزدەن ناقتى ناتيجە كۇتەمىز. ناتيجە بولسا، ءارى قاراي جۇمىس ىستەي بەرەسىز. ناتيجە بولماسا، قوشتاسامىز، كەلىستىك پە، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراپ جاتىر.
سونىمەن قاتار 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتايدى.
وتىرىس قورىتىندىسىندا باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى. وندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.