ولجاس بەكتەنوۆ جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار سالاسىن دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندە كەڭەس وتكىزدى.
بۇل مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا بەرگەن اتالعان سالاعا وزىق تەحنولوگيالار مەن ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە جۇزەگە استى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جيىنعا پرەزيدەنتتىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى قانات شارلاپايەۆ، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ، «سامۇرىق- قازىنا» ۇ ءا ق» ۇلتتىق ءال- اۋقات قورى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، «قازاتومونەركاسىپ» ۇ ا ك» اق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى مارات تولەبايەۆ قاتىستى.
پرەمەر- مينيستر جۇمىس ىستەپ تۇرعان ءوندىرىس ورىندارى مەن ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن كەڭەيتۋ، زاماناۋي وڭدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جانە عىلىمي- زەرتتەۋ بازاسىن دامىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، قازاقستاننىڭ مەتاللۋرگيا قۇرىلىمىندا سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ءوندىرۋ %2,4 دى قۇرايدى. 2018 -جىلدان بەرى سالانى مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ 67 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەڭ اۋقىمدى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە: جالپى اۋدانى 100 مىڭ شارشى شاقىرىم 1:50000 ماسشتابتاعى 25 ۋچاسكە زەرتتەلۋدە. 2024 -جىلى قاتتى پايدالى قازبالاردىڭ كەلەشەگى زور 38 ۋچاسكەسى اشىلدى. ەلىمىزدەگى گەولوگيالىق- گەوفيزيكالىق بارلاۋ جۇمىستارى 2025 -جىلى 2 ميلليون 038 مىڭ شارشى شاقىرىمدى قۇراسا، 2026 -جىلعا قاراي 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا جەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا بەريللي، تانتال، نيوبي، سكاندي، تيتان، رەني، وسميي وندىرىلسە، جول بويىندا ۆيسمۋت، سۋرما، سەلەن جانە تەللۋر الىنادى. سونىمەن قاتار گالليي مەن ينديي الۋ تەحنولوگيالارى بار.
سالانىڭ بولاشاعى زور باعىتتارىنا باتارەيا ماتەريالدارىن، ىستىققا ءتوزىمدى قورىتپالاردى ءوندىرۋ جانە قايتا وڭدەۋ، جارتىلاي وتكىزگىش ماتەريالدار ءوندىرىسى جانە تۇراقتى ماگنيتتەردى قايتا وڭدەۋ جاتادى.
جالپى، ۇكىمەت اتالعان سالانى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن شارالار قابىلداۋدا. 2024-2028 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپار جۇزەگە اسىرىلۋدا. «جەزقازعان رەدمەت» ر م ك سيرەك مەتالدار تسەحىن جاڭعىرتۋعا قاراجات ءبولىندى. ينۆەستورلاردى تارتۋ ءۇشىن گەولوگيالىق اقپاراتقا، ونىڭ ىشىندە سيرەك جانە سيرەك جەر مەتالدارى بويىنشا قولجەتىمدىلىك قامتاماسىز ەتىلدى.
- جيىن قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر كۇش-جىگەردى جەر قويناۋىن تەرەڭدەتىپ زەرتتەۋگە، تەحنوگەندىك مينەرالدىق تۇزىلىمدەردى ەسەپكە الۋ مەن مەملەكەتتىك تەڭگەرىمگە قويۋدى جەدەلدەتۋگە، اككۋمۋلياتورلار مەن ولاردى قايتا وڭدەۋگە ارنالعان ماتەريالدار ءوندىرىسىن دامىتۋعا، سونداي-اق ىستىققا ءتوزىمدى نيكەل قورىتپالارىن بەلسەندى وندىرۋگە جۇمىلدىرۋدى تاپسىردى. بۇدان بولەك، «ۇلتتىق تەحنولوگيالىق بولجاۋ ورتالىعى» رمك بازاسىندا سيرەك جانە سيرەك جەر مەتالدارى بويىنشا وڭىرلىك زەرتتەۋ ورتالىعىن قۇرۋ جونىندەگى جۇمىسقا نازار اۋدارىلدى، - دەپ جازدى ۇكىمەتتەن.
انىقتاما: قازىرگى زامانعى ونەركاسىپ ءۇشىن سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ءوندىرىسىن دامىتۋ وتە ماڭىزدى. 2024 -جىلدىڭ دەرەكتەرى بويىنشا شيكىزاتتىڭ وسى ءتۇرىنىڭ الەمدىك نارىعى 1,6 ميلليون توننانى قۇرادى. بۇل رەتتە 2023-2024 -جىلدارى سۇرانىستىڭ ورتاشا جىلدىق ءوسۋى %30 عا جەتتى.
