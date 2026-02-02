ولجاس بەكتەنوۆ: جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى - بولاشاققا باعدارلانعان پروگرەسسيۆتى قۇجات
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى مۇشەلەرى، مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلىعى، ءبىرقاتار وبلىس اكىمدەرى جانە بيزنەس-قوعامداستىق وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن عىلىم ماسەلەلەرى، عىلىمي جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ الەۋەتىن ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىن دامىتۋعا تارتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
پرەزيدەنتتىڭ ەكونوميكا سالالارىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا عىلىم مەن ناقتى سەكتور كووپەراتسياسىن نىعايتۋ، سونداي-اق عالىمداردى قولداۋ شارالارى تالقىلاندى.
جيىندى اشقان پرەمەر-مينيستر جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن اشىق ءارى ناقتى ءتۇسىندىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى. قۇجاتتا قوعامدا بولىپ جاتقان جوسپارلى ساياسي جانە ەكونوميكالىق وزگەرىستەردى كورسەتىلىپ، ەل دامۋىنىڭ جاڭا باعدارلارى، ونىڭ ىشىندە ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيا سالاسىنداعى باسىمدىقتار بەلگىلەنگەنى اتاپ ءوتىلدى.
- اتا زاڭنىڭ جاڭا جوباسى - بولاشاققا باعدارلانعان پروگرەسسيۆتى قۇجات. وندا ادام جانە ونىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى مەملەكەتتىڭ نەگىزگى باسىمدىعى رەتىندە جاريا ەتىلدى. ءبىز كونستيتۋتسيا جوباسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ «زاڭ مەن ءتارتىپ» جاپپاي ۇستەمدىك قۇرعان، «ادىلەتتى ءارى تازا قازاقستاندى قۇرۋ» يدەياسى حالىقتىڭ كەڭ قولداۋىنا يە بولعانىن كورىپ وتىرمىز. جاۋاپتى ءارى جاسامپاز وتانشىلدىق يدەياسى باستى ورىنعا قويىلادى. «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» تۇجىرىمداماسى ساياسي جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ساباقتاستىعىن ورنىقتىرا تۇسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
جاھاندىق دەڭگەيدەگى وزگەرىستەر مەن جوعارى تەحنولوگيانىڭ قارقىندى دامۋى جانە «ورتا دەرجاۆالار» ءرولىنىڭ ارتۋى جاعدايىندا كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ زامان تالابىنا ساي ۋاقتىلى جاسالعان قادام ەكەنى باسا ايتىلدى. تالقىلاۋ بارىسىندا عىلىمي ورتانىڭ وكىلدەرى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولداپ پىكىر ءبىلدىردى. عىلىمدى مەملەكەتتىڭ تۇراقتى دامۋىنىڭ نەگىزى رەتىندە شوعىرلاندىرۋ جونىندەگى باستامالار ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ادام قۇقىعى مەن بوستاندىعىن مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعى رەتىندە بەكىتىپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ ۇزاقمەرزىمدى عىلىمي-تەحنولوگيالىق دامۋىنىڭ نەگىزى سانالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك كۇرىشبايەۆ.
- بۇگىنگى تاڭدا مەديتسينا عىلىمىنىڭ دامۋى - عىلىمي پروگرەسس قانا ەمەس، سونىمەن قاتار ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن نىعايتۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى. كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسىندا عىلىمدى مەملەكەتتىڭ تۇراقتى دامۋىنىڭ نەگىزى رەتىندە قاراستىرۋ اسا ماڭىزدى ەكەنى ءسوزسىز. بۇل عىلىمي ءبىلىم مەن زەرتتەۋلەردىڭ جانە عىلىمي كادرلاردىڭ ەلىمىزدىڭ قوسالقى ەمەس، تىكەلەي ستراتەگيالىق رەسۋرسى ەكەنىن مويىنداۋدى بىلدىرەدى، - دەدى اكادەميك ۆياچەسلاۆ لوكشين «ءومىر جانە دەنساۋلىق تۋرالى عىلىم» باعىتىن ستراتەگيالىق دەڭگەيگە شىعارۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتىپ.
وسىعان بايلانىستى جاساندى ينتەللەكت جانە ۇلكەن دەرەكتەر بازاسىندا شەشىمدەردى ەنگىزۋ، سيفرلىق دياگنوستيكا مەن تەلەمەديتسينانى دامىتۋ، مەديتسينا عىلىمىنىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋ ماسەلەلەرى دە كۇن تارتىبىندە وزەكتى بولا ءتۇستى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن حالىققا جان-جاقتى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.