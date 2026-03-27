ولجاس بەكتەنوۆ حالىقارالىق كومپانيالاردى قازاقستاندا زەرتتەۋ حابىن اشۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءوز سوزىندە سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
بۇگىندە قازاقستاندا الەمدىك TOP-500 رەيتينگىنە كىرەتىن وڭىردەگى ەڭ ءىرى سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرى - Alem.Cloud جانە Al-Farabium ىسكە قوسىلعان. NVIDIA كومپانياسىمەن سەرىكتەستىكتە تاۋەلسىز ەسەپتەۋ حابى قۇرىلۋدا. پاۆلودار وبلىسىندا قۋاتى 1 گ ۆ ت- قا دەيىنگى «د و ءو القابى» جوباسى جۇزەگە اسىرىلۋدا، وندا دەرەكتەردى ساقتاۋدان باستاپ ەسەپتەۋ قۋاتتارىنا دەيىن تولىق سيكلدى ينفراقۇرىلىم قالىپتاسادى.
قازاقستان وبەكتيۆتى باسەكەلىك ارتىقشىلىقتارعا يە: قولجەتىمدى ەلەكتر ەنەرگياسى مەن تومەن سيگنال كىدىرىسى ەلىمىزدى جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋ جۇيەلەرىن ورنالاستىرۋ ءۇشىن ەڭ تارتىمدى ورىنداردىڭ بىرىنە اينالدىرادى.
جەكە باعىت رەتىندە Data Embassy فورماتىن دامىتۋعا باسا كوڭىل بولىنۋدە. بۇل - مەملەكەتتەرگە ءوز دەرەكتەرىن قازاقستان اۋماعىندا ورنالاستىرىپ، سونىمەن بىرگە ولارعا تولىق قۇقىقتىق ەگەمەندىگىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سەنىمنىڭ جاڭا مودەلى.
كەلەسى قادام - ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سالالارىندا ج ي- داتاسەتتەردى قالىپتاستىرۋ جانە سالالىق تىلدىك مودەلدەردى دامىتۋ. وسى ماقساتتا مەملەكەت ونەركاسىپتىك زاتتار ينتەرنەتىن جانە ناقتى ۋاقىتتاعى دەرەكتەردى جيناۋ جۇيەلەرىن دامىتاتىن كومپانيالاردى قولداۋ شارالارىن ىسكە قوسادى.
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - بيزنەسكە ونىڭ جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن قۇرالدار ۇسىنۋ. بۇل ەكوجۇيەنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى - استاناداعى alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى. ول زەرتتەۋ زەرتحانالارىن، اكسەلەراتورلاردى جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن بىرىكتىرىپ، تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن يندۋستريالىق سەرىكتەستەر ءۇشىن تارتىلىس نۇكتەسىن قالىپتاستىرادى. ءبىز حالىقارالىق كومپانيالاردى مۇندا ءوز زەرتتەۋ حابتارىن اشۋعا شاقىرامىز. قازاقستان تالانتتارعا، دەرەكتەرگە جانە يندۋستريالىق كەيستەرگە قولجەتىمدىلىكتى ۇسىنادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر پرەزيدەنتتىڭ ادامي كاپيتالدى دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداراتىنىن اتاپ ءوتتى.
AI- Sana باعدارلاماسى اياسىندا قازىردىڭ وزىندە شامامەن ءبىر ميلليون ازامات جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا وقىتىلدى. TUMO مەكتەپ ورتالىقتارىنان باستاپ تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلەردى دايارلاۋعا دەيىن تولىققاندى ءبىلىم بەرۋ ەكوجۇيەسى قالىپتاسۋدا. Google for Startups قوسا العاندا، حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ اكسەلەراتسيالىق باعدارلامالار دامىتىلۋدا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بيىل قازاقستاندا جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلايتىن جانە حالىقارالىق عىلىمي ىنتىماقتاستىقتى دامىتاتىن ج ي- ۋنيۆەرسيتەت قۇرىلادى.
ولجاس بەكتەنوۆ فورۋمعا قاتىسۋشىلارعا ارناعان سوزىندە Digital Qazaqstan فورۋمى - بۇل ءىرى حالىقارالىق ءىس-شارالار سەرياسىنىڭ باستاماسى عانا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بيىل ەلىمىزدە GITEX ورتالىق ازيا جانە كاۆكاز، AI Digital Bridge، سونداي-اق 100 دەن استام ەلدىڭ قاتىسۋشىلارىن بىرىكتىرەتىن «بولاشاق ويىندارى» وتەدى. تامىز ايىندا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادا وتەدى.
- ءبىز بارلىق نيەت بىلدىرۋشىلەردى وسى ءىس-شارالارعا قاتىسۋعا جانە ءوڭىرىمىزدىڭ جاڭا سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا اتسالىسۋعا شاقىرامىز. ءبىز بىرلەسكەن جۇمىسقا، جاڭا يدەيالارعا، تەحنولوگيالارعا جانە ۇزاق مەرزىمدى جوبالارعا اشىقپىز. بارلىق قاتىسۋشىلارعا جەمىستى جۇمىس پەن مازمۇندى پىكىرتالاستار تىلەيمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ شىمكەنت قالاسىندا «يندۋستريا 5.0: ءوزارا ارەكەتتەسۋدىڭ كۇشى» تاقىرىبىندا وتكەن Digital Qazaqstan 2026 حالىقارالىق سيفرلىق فورۋمىندا ءسوز سويلەدى. فورۋمعا ە ا ە و ەلدەرىنىڭ ۇكىمەتتەرى باسشىلارى، IT- يندۋستريا وكىلدەرى، حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى، ينۆەستورلار مەن ساراپشىلاردى قوسا العاندا، 3 مىڭنان استام دەلەگات قاتىسىپ جاتىر.