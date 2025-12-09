ولجاس بەكتەنوۆ شەكارالىق جانە توراپتىق ستانتسيالاردا جۇكتەردى تەكسەرۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM — كولىك مينيسترلىگى ءبىر اي مەرزىمدە شەكارالىق جانە توراپتىق ستانتسيالاردا جۇكتەردى تەكسەرۋ ۋاقىتىن قىسقارتاتىن قوسىمشا شارالار ازىرلەۋى قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
— تەمىرجول سالاسىندا تۇپكىلىكتى سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋدى جالعاستىرۋ قاجەت. كولىك مينيسترلىگىنە «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىمەن جانە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ءبىر اي مەرزىمدە شەكارالىق جانە توراپتىق ستانتسيالاردا جۇكتەردى تەكسەرۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋ، جۇمىس كەستەلەرىنىڭ بولجامدىلىعى مەن جۇك جونەلتۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار ازىرلەۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، جەلتوقسان ايىندا مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ پۋنكتتەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالاتىنىن، جاقىن ارادا 5 وتكىزۋ پۋنكتى ىسكە قوسىلاتىنىن ايتتى.
- وسىلايشا، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سىرتقى كونتۋرىنداعى بارلىق وتكىزۋ پۋنكتتەرى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي بولىپ، جۇكتەردىڭ جىلدام ءوتۋىن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل رەتتە ىشكى كونتۋردا كولىك مينيسترلىگى «قازاۆتوجول» كومپانياسىمەن بىرگە جۇمىس قارقىنىن جەدەلدەتىپ، وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ قۇرىلىسىن بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتاۋى قاجەت. بۇل ماسەلە مەنىڭ تىكەلەي باقىلاۋىمدا، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى كولىك جولدارىنىڭ بويىنداعى سەرۆيستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ جاي-كۇيى دە ماڭىزدى ماسەلە ەكەنىنە نازار اۋدارتتى.
- كولىك مينيسترلىگى «قازاۆتوجول» كومپانياسىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، حالىققا جانە جالپى تاسىمالداۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋى قاجەت. بۇل رەتتە جەكە ينۆەستيتسيالاردى بەلسەندى تارتۋ كەرەك، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ كولىك-ترانزيت سالاسىن دامىتۋ مەن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.