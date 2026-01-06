ولجاس بەكتەنوۆ ءبىر اپتا ىشىندە ەت ەكسپورتىن ارتتىرۋ جونىندە ناقتى شارالار ازىرلەۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە ءبىر اپتا ىشىندە مال شارۋاشىلىعىن ودان ارتى دامىتۋ بويىنشا ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزۋدى تاپسىردى.
- مەملەكەت باسشىسى ەگىن شارۋاشىلىعىنداعى وڭ ناتيجەلەردى اتاپ ءوتىپ، مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى جۇمىستاردى جانداندىرۋدى تاپسىردى. وسىعان وراي اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ءبىر اپتا ىشىندە ەت ءوندىرىسى مەن ەكسپورتى كولەمىن ارتتىرۋ جونىندەگى ناقتى شارالارمەن بىرگە مال شارۋاشىلىعىن ودان ارى دامىتۋ بويىنشا ۇسىنىستار ەنگىزسىن.
ەگىنشىلەردى تىكەلەي سۋبسيديالاۋدىڭ ورنىنا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرۋ تەتىگى ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتكەنىن ايتا كەتۋ كەرەك. مينيسترلىك «بايتەرەك» حولدينگىمەن بىرلەسىپ، وسىعان ۇقساس اۋىل شارۋاشىلىعىن قولداۋ قۇرالدارىنىڭ اياسىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرۋعا ءتيىس، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە «Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.
وندا پرەزيدەنت مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- 2035 -جىلعا قاراي الەمدە مال ەتىن تۇتىنۋ كولەمى 233 ميلليون تونناعا دەيىن وسەدى. سوعان سايكەس، ونىڭ يمپورتى 27 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى. قازاقستاننىڭ، سىرتقا، اسىرەسە، ازيا ەلدەرىنە ەت شىعاراتىن ءىرى ەكسپورتتاۋشىعا اينالاتىن مۇمكىندىگى بار. سوندىقتان، بىلتىر قاراشادا وتكەن اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمى ءدال وسى مال شارۋاشىلىعى سالاسىنا ارنالدى. بيلىك اۋىل شارۋاشىلىعىن ساپالىق تۇرعىدان دامىتۋ ءۇشىن كوپ جۇمىس ىستەپ جاتىر. ءبىراق، قوماقتى ينۆەستيتسيا قۇيۋ قالاعان ناتيجەگە جەتكىزە بەرمەيدى. ونىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىنا باسا نازار اۋدارۋ كەرەك، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
اۆتور
مارلان جيەمباي