ولجاس بەكتەنوۆ: Alatau City-دى ۇكىمەتكە تىكەلەي باعىنىشتى ەتۋ مۇمكىن ەمەس
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ Alatau قالاسىنا ايرىقشا مارتەبە بەرۋ تۋرالى تاپسىرماسىن ورىنداۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتتى.
- قازىرگى كەزەڭدە قولدانىستاعى زاڭناما شەڭبەرىندە قالانىڭ ۇكىمەتكە تىكەلەي باعىنۋ مۇمكىندىگى جوق. وسىعان بايلانىستى جارلىقتىڭ شەڭبەرىندە ستراتەگيالىق شەشىمدەر قابىلدايتىن الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ ماسەلەسى بويىنشا كەڭەس جانە وپەراتسيالىق قىزمەتكە جاۋاپتى «Alatau City Authority» مەملەكەتتىك قورىن قۇرۋ كوزدەلگەن، - دەپ جازادى ۇكىمەت باسشىسى.
دەگەنمەن كەلەشەكتە الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى مارتەبەسى بويىنشا زاڭ اكتىسىن ازىرلەۋ جوسپارلانعان. ولجاس بەكتەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل اكت شارا سيفرلىق اكتيۆ اينالىمىن رەتتەۋ، حالىقارالىق ستاندارتتار بويىنشا قۇرىلىس جۇرگىزۋ، تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى، جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن قامتىپ، «Alatau» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ قىزمەتىن رەتتەۋ كەرەك.
- الاتاۋ قالاسى قۇرىلعاننان بەرى مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن 593 گەكتارعا جۋىق جەر ۋچاسكەسى الىنعانىن، جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 2,4 مىڭ گەكتارعا جۋىق جەر ۋچاسكەسىن الۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن اتاپ وتەمىن، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى جولداۋىندا الاتاۋ قالاسىن ۇكىمەتكە تىكەلەي باعىناتىنداي مارتەبە بەرۋدى تاپسىرعان بولاتىن.