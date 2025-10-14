ولجاس بەكتەنوۆ اكىمدەرگە بارلىق سالاداعى جاعدايدى تىكەلەي باقىلاۋعا الۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - اكىمدەر تاراپىنان بارلىق سالاداعى جاعدايدىڭ تىكەلەي باقىلاۋعا الىنۋى اسا ماڭىزدى ماسەلە. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- بيىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمى 3,6 پايىزدى قۇراپ وتىر. دەگەنمەن، ەكونوميكانىڭ ورنىقتى ءوسۋى ءۇشىن ءبىرقاتار باعىتتا، ونىڭ ىشىندە ونەركاسىپ، ساۋدا جانە كولىك سياقتى نەگىزگى سالالاردا ءوسىم قارقىنىن ارتتىرا ءتۇسۋ كەرەك. وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى احۋال باستى نازاردا بولۋعا ءتيىس. جىلدىڭ جوسپارلى كورسەتكىشتەرىنە قول جەتكىزۋ ءۇشىن بارلىق رەزەرۆتى پايدالانۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-مينيستر قابىلدانىپ جاتقان شارالاردى ىسكە اسىرۋ ارقىلى ەكونوميكالىق ءوسىم كورسەتكىشتەرىنە قول جەتكىزۋ جەرگىلىكتى جەرلەردە قامتاماسىز ەتىلەتىنىن ايتتى.
- سوندىقتان اكىمدەر تاراپىنان بارلىق سالاداعى جاعدايدىڭ تىكەلەي باقىلاۋعا الىنۋى اسا ماڭىزدى ماسەلە. نەگىزگى ماكروكورسەتكىشتەر بويىنشا 11 وڭىردە وڭ ديناميكا قالىپتاستى. اباي، ۇلىتاۋ جانە اتىراۋ وبلىستارى ارتتا قالىپ وتىر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا 2025 -جىلعى قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىنداعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى مەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسى تالقىعا سالىنىپ جاتىر.