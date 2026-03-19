پولشادا وقۋ ءۇشىن وتىنىمدەردى قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - پولشانىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
«حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن پولشا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى كەلىسىم شەڭبەرىندە پولشا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا قۇجاتتار قابىلداۋدى جاريالايدى.
2026- 2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ءۇشىن 11 ءبىلىم بەرۋ گرانتى ءبولىندى، ونىڭ ىشىندە:
3 گرانت - باكالاۆريات باعدارلاماسى بويىنشا؛
4 گرانت - ماگيستراتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا؛
4 گرانت - دوكتورانتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا.
گرانت كەلەسى شىعىنداردى قامتيدى:
• تەگىن وقۋ؛
• دوكتورانتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم الۋشىلارعا اي سايىنعى ستيپەنديا.
قۇجاتتاردى قابىلداۋ 2026 -جىلعى 19-ناۋرىزدان 16- ساۋىرگە دەيىن (قوسا العاندا) جۇزەگە اسىرىلادى:
• «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى (Egov.kz) ارقىلى:
• «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق- نا تىكەلەي تاپسىرۋ ارقىلى.
قوسىمشا اقپاراتپەن جانە قۇجاتتاردى تاپسىرۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقپەن ورتالىقتىڭ رەسمي سايتىنان تانىسۋعا بولادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى 2003 -جىلعى 3-ماۋسىمداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە سايكەس، قىتاي ۇكىمەتى 2026- 2027 وقۋ جىلىنا ق ح ر مەملەكەتتىك ستيپەندياسى بويىنشا وقۋعا 73 ءبىلىم گرانتىن ۇسىنعانىن جازدىق.
ال 366 قازاقستاندىق ماجارستاننىڭ ج و و- لارىندا ءبىلىم الۋعا جولداما الدى.
16-ناۋرىز كۇنى «بولاشاق» جانە «عىلىمي تاعىلىمدامالار» باعدارلاماسى بويىنشا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.