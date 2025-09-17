15:10, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پولشا يادرولىق سەرىكتەستىككە دايىن
استانا. قازاقپارات - پولشا ناتو وداقتاستارىنىڭ يادرولىق قارۋدى بىرلەسىپ پايدالانۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋعا نيەتتى. بۇل تۋرالى وسى ەلىڭ پرەزيدەنتى كارول ناۆروتسكيي ەليسەي سارايىندا فرانسيا باسشىسىمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.
Nuclear Sharing دەپ اتالاتىن جوباعا گەرمانيا، بەلگيا، نيدەرلاند قوسىلعان. رەسمي ۆارشاۆا بۇل باعدارلاما ارقىلى بەيبىت اتوم سالاسىندا عانا ەمەس، قاجەت بولعان جاعدايدا اسكەري باعىتتا دا يادرولىق مۇمكىندىكتەرىن دامىتۋدى كوزدەيدى.
دەگەنمەن، ناۆروتسكي پولشادا دەربەس اسكەري يادرولىق قارۋ جاساۋ جايلى ايتۋ ءالى ەرتە دەيدى. ءبىراق ايماقتاعى تۇراقسىزدىق جاعدايىندا قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ قاجەتتىلىگى ارتقانىن ايتادى.
24.kz