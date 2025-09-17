ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:10, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پولشا يادرولىق سەرىكتەستىككە دايىن

    استانا. قازاقپارات - پولشا ناتو وداقتاستارىنىڭ يادرولىق قارۋدى بىرلەسىپ پايدالانۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋعا نيەتتى. بۇل تۋرالى وسى ەلىڭ پرەزيدەنتى كارول ناۆروتسكيي ەليسەي سارايىندا فرانسيا باسشىسىمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.

    Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
    Фото: Kazinform

     Nuclear Sharing دەپ اتالاتىن جوباعا گەرمانيا، بەلگيا، نيدەرلاند قوسىلعان. رەسمي ۆارشاۆا بۇل باعدارلاما ارقىلى بەيبىت اتوم سالاسىندا عانا ەمەس، قاجەت بولعان جاعدايدا اسكەري باعىتتا دا يادرولىق مۇمكىندىكتەرىن دامىتۋدى كوزدەيدى.

     دەگەنمەن، ناۆروتسكي پولشادا دەربەس اسكەري يادرولىق قارۋ جاساۋ جايلى ايتۋ ءالى ەرتە دەيدى. ءبىراق ايماقتاعى تۇراقسىزدىق جاعدايىندا قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ قاجەتتىلىگى ارتقانىن ايتادى.

    24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار