22:45, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پولشا قورعانىس بيۋدجەتىن كەنەتتەن ارتتىردى
استانا. قازاقپارات - پولشا ۇكىمەتى ازاماتتىق قورعانىس سالاسىنا بولىنەتىن قارجىنى كۇرت ارتتىردى. ۆارشاۆا بارلاۋ جانە قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمدارىنىڭ بيۋدجەتى كەلەر جىلى بيىلعىمەن سالىستىرعاندا 79 پايىزعا كوبەيەدى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى ۆلاديسلاۆ كوسينياك-كامىش حابارلادى. بۇل قارجىعا جاڭا اسكەري نىساندار سالىنادى. ىشكى قاۋىپسىزدىك اگەنتتىكتەرىنە دە قىرۋار قارجى ءبولىنىپ جاتىر. بيلىك مۇنى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋمەن بايلانىستىرادى. ويتكەنى شەكارادان زاڭسىز ءوتۋ ارەكەتتەرى تىيىلماي تۇر.