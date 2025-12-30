ق ز
    22:45, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پولشا قورعانىس بيۋدجەتىن كەنەتتەن ارتتىردى

    استانا. قازاقپارات - پولشا ۇكىمەتى ازاماتتىق قورعانىس سالاسىنا بولىنەتىن قارجىنى كۇرت ارتتىردى. ۆارشاۆا بارلاۋ جانە قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمدارىنىڭ بيۋدجەتى كەلەر جىلى بيىلعىمەن سالىستىرعاندا 79 پايىزعا كوبەيەدى.

    Қазақстанда Әуе қорғанысы күштерінің басқару жүйесі алғаш рет сынақтан өтті
    Фото: Қорғаныс министрлігінен

    بۇل تۋرالى ەلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى ۆلاديسلاۆ كوسينياك-كامىش حابارلادى. بۇل قارجىعا جاڭا اسكەري نىساندار سالىنادى. ىشكى قاۋىپسىزدىك اگەنتتىكتەرىنە دە قىرۋار قارجى ءبولىنىپ جاتىر. بيلىك مۇنى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋمەن بايلانىستىرادى. ويتكەنى شەكارادان زاڭسىز ءوتۋ ارەكەتتەرى تىيىلماي تۇر.

