ونلاين ساۋدا داۋىرىندەگى جاڭا سىن-قاتەرلەر
استانا. قازاقپارت - ەلدەگى ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنداعى قىز-قىز قايناعان ساۋدا بۇگىندە باسەڭدەگەن. وعان ونلاين نارىقتىڭ جىلدان جىلعا قارقىن الۋى سەبەپ. بىلتىر سيفرلىق ساۋدا ۇلەسى 15 پايىزعا جەتسە، 2029- جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 19 پايىزعا جۋىقتايدى دەگەن بولجام بار.
ماماندار ونلاين كوممەرتسياعا سۇرانىس باسەڭدەمەيتىنىن ايتادى. ساۋدا نىساندارىنداعى كاسىپكەرلەر قۇردىمعا كەتپەي مە؟ استانا تۇرعىنى ايىم جانبالايەۆا ونلاين ساۋدانى قۇپ كورەدى. وقۋ مەن جۇمىستان بوس ۋاقىت قالمايدى، سوندىقتان كيىم-كەشەك پەن كوسمەتيكا الۋدا ماركەتپلەيسكە جۇگىنەمىن. دۇكەندەرگە تەك ازىق-تۇلىك ءۇشىن بارامىن، - دەيدى.
ايىم جانبالايەۆا، قالا تۇرعىنى:
- ماعان ونلاين تاپسىرىس بەرگەن ىڭعايلى. سەبەبى ۇيدەن شىقپاي، جاي ۇيالى تەلەفوندا وتىرىپ بەرۋ وڭاي دەپ ويلايمىن. ءبىراق نيۋانستارى بار، ولشەمدەرى كەلمەي قالادى. ساپاسى جاعىنان جامان بولىپ قالۋى مۇمكىن. اراسىندا كەرى قايتارعان كەزدەرىم دە بولعان. ول كەزدە دە اقشانى تەز قايتارمايدى. سول جاعىنان قيىن. ال بىلاي ونلاين ساۋدا جاساعان مەن ءۇشىن ىڭعايلى.
سالالىق ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2024- جىلى ەلەكتروندى ساۋدانىڭ ۇلەسى 14 پايىز بولعان. بىلتىر كورسەتكىش 15 پايىزعا جەتتى. ال 2029 -جىلعا قاراي ونلاين ساۋدا كولەمى 18,5 پروتسەنت بولۋى مۇمكىن. بۇل تۇستا ءماجىلىس دەپۋتاتتارى ەلدەگى ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى مەن ساۋدا ۇيلەرى داعدارىس الدىندا تۇرعانىن ايتىپ، دابىل قاقتى. قازىردىڭ وزىندە دۇكەندەر قاڭىراپ تۇر. حالىق قالاۋلىلارى ماسەلەنىڭ شەشىمىن دە ۇسىندى.
ەلەكتروندى ساۋدا 2024 -جىلى - %14,1
2025 -جىلى - %15
2029 -جىلى - %18,5
ازات پەرۋاشيەۆ، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى:
- ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى بيزنەستىڭ قۇلدىراۋىن كۇتپەي، كاسىپكەرلەرمەن بىرىگىپ ارنايى باعدارلاما ازىرلەۋى كەرەك. ساۋدا ورتالىقتارىن ساقتاپ قالۋدىڭ جولى - ولاردى تەك زات ساتىپ الاتىن جەر ەمەس، كوپ فۋنكسيونالدى قوعامدىق كەڭىستىككە اينالدىرۋ. ياعني نىسانداردا بالالارعا ارنالعان سپورتتىق ايماق جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسى سەكىلدى اۋماقتاردى قۇرۋ قاجەت.
مۇنداي اۋقىمدى رەكونسترۋكسيا جاساۋ -كاسىپكەرلەرگە قوماقتى قارجىنى تالاپ ەتەدى. سوندىقتان مەملەكەت تاراپىنان ناقتى قولداۋ شارالارىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىز. قاشىقتان ساۋدا جاساۋ ارقىلى ۋاقىت ۇنەمدەلەدى. الايدا تاپسىرىس بەرگەن تاۋاردىڭ قولعا تۇسە بەرمەيتىنى تاعى بار. تەحنولوگيا دامىعان زاماندا الاياقتاردىڭ ايلاسى دا ارتقانىن ۇمىتپاعان ءجون. ماسەلە تەك ەلەكتروندىق كوممەرتسياعا ەمەس، جالپى ساۋدا نارىعىنا بايلانىستى.
ەلدە 120-دان استام شەتەلدىك ماركەتپلەيس تىركەلگەن. تىزىمدە Apple, Amazon جانە Alibaba سەكىلدى الپاۋىت كومپانيالار بار. ولار سوڭعى 3-4 جىلدا ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا 145 ميلليارد تەڭگەدەن استام سالىق تولەگەن. ماماندار ونلاين نارىققا قىزىعۋشىلىق باسەڭدەمەيتىنىن ايتادى. ال دەپۋتاتتار ساۋدا ورتالىقتارىنداعى كاسىپكەرلەرگە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ كورسەتىپ، سالادا تەپە-تەڭدىك ساقتاۋدى ۇسىنادى.
بىلتىر ا ق ش- تا 15 مىڭعا جۋىق دۇكەن جابىلدى. مۇنى فوربس باسىلىمى جازدى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشتەن ەكى ەسە كوپ. ءتىپتى ني-يورك، بالتيمور، چيكاگو سەكىلدى ءىرى قالالاردا ونداعان جىل ىستەپ تۇرعان ساۋدا ۇيلەرى جۇمىسىن توقتاتۋعا شاق تۇر. امەريكالىق قارجىگەرلەر مۇنى «بولشەك ساۋدانىڭ اقىر زامانىنا» بالاپ وتىر. ويتكەنى قازىر الەمدە ءار ءۇشىنشى تاۋار ونلاين ساتىلادى. ال بىلتىر ەلەكتروندى كوممەرتسيا كولەمى جالپى ساۋدانىڭ 21 پايىزىنا جۋىقتاعان. كەلەر جىلى ونىڭ اينالىمى 8 تريلليون دوللارعا جۋىقتايدى دەگەن بولجام بار. اسىرەسە وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا ونلاين-ساۋدا قىزىپ تۇر.
ايتسە دە ساراپشىلار بولاشاقتا ساۋدا ۇيلەرى تۇبەگەيلى جويىلمايدى. تاۋار دۇكەندەرىنىڭ ورنىن مەيرامحانالار، ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، كينوتەاترلار الماستىرىپ، ادامدار ۋاقىت وتكىزەتىن كەڭىستىككە اينالادى، دەپ توپشىلايدى.
24.kz