ۆوكزالداردى جاڭعىرتۋدى قازان ايىنا دەيىن اياقتاۋ كەرەك - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن ۋاقتىلى اياقتاۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ماڭىزدى ماسەلەنىڭ ءبىرى - تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن ۋاقتىلى اياقتاۋ. مۇنى الەۋمەتتىك جوبا دەپ ايتۋعا بولادى، ويتكەنى ول جولاۋشىلار ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋعا، حالىققا جايلى ءارى ساپالى قىزمەت كورسەتۋگە باعىتتالعان. ۇكىمەت تاراپىنان بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلداندى. اكىمدەر نىسانداردى جاڭعىرتۋ بارىسىن ءار اپتا سايىن تىكەلەي وزدەرى باقىلاپ، بەكىتىلگەن كەستە مەن جۇمىس ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. تۋىنداعان ماسەلەلەر بىردەن شەشىمىن تابۋعا ءتيىس، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
وسى ورايدا ۇكىمەت باسشىسى مەردىگەر ۇيىمدارمەن بىرگە نىساندارداعى جۇمىس كۇشى مەن تەحنيكالىق قۇرالداردى كوبەيتۋدى تاپسىردى.
- قايتا جاڭارتىلعان 30 ۆوكزال 1-شىلدەگە قاراي العاشقى جولاۋشىلاردى قابىلداۋعا ءتيىس. استانا، الماتى جانە تۇركىستاننىڭ تاريحي ۆوكزالدارىنداعى رەستاۆراتسيالاۋ جۇمىستارىنان باسقا، قالعان ۆوكزالدار بويىنشا جۇمىستار 1-قازانعا قاراي اياقتالۋى قاجەت، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى 124 ۆوكزال جوندەلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.