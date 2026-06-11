گونكونگتا Alatau City بويىنشا 6 كەلىسىمگە قول قويىلدى - ۇكىمەت
استانا. KAZINFORM - گونكونگ ينۆەستورلارى Alatau City جوباسىنا قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
گونكونگتا Alatau City Roadshow ينۆەستيتسيالىق دوڭگەلەك ۇستەلى ءوتتى. ق ح ر- دىڭ گونكونگ ارنايى اكىمشىلىك اۋدانىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون ليمەن كەزدەستى. تاراپتار قازاقستان مەن گونكونگ اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اعىمداعى جاعدايى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن، سونداي-اق قارجى، تەحنولوگيا جانە يننوۆاتسيا سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ساپاردىڭ ىسكەرلىك باعدارلاماسىنىڭ جالعاسى رەتىندە قانات بوزىمبايەۆ پەن دجون لي گونكونگتىڭ ءىرى ينۆەستيتسيالىق قورلارىنىڭ، قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ، تەحنولوگيالىق كومپانيالارى مەن ىسكەرلىك قاۋىمداستىقتارىنىڭ وكىلدەرىن بىرىكتىرگەن Alatau City Roadshow ينۆەستيتسيالىق دوڭگەلەك ۇستەلىنە قاتىستى.
قاتىسۋشىلاردىڭ نازارىنا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قۇرىلىپ جاتقان جاڭا ەكونوميكالىق ءوسۋ ورتالىعى - Alatau City- ءدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى ۇسىنىلدى. سونىمەن قاتار ارنايى قۇقىقتىق رەجيمنىڭ مۇمكىندىكتەرى، ينۆەستورلاردى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى، سونداي-اق قارجى، سيفرلىق تەحنولوگيالار، جاساندى ينتەللەكت، Web3-يندۋسترياسى جانە يننوۆاتسيالىق قالالىق ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالىق باعىتتارى تانىستىرىلدى.
ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلار الدىندا ءسوز سويلەگەن قانات بوزىمبايەۆ قازاقستاننىڭ گونكونگتى ازياداعى جەتەكشى حالىقارالىق قارجى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى جانە ينۆەستيتسيالار، تەحنولوگيالار مەن قۇزىرەتتەردى تارتۋ ءۇشىن ماڭىزدى الاڭ رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى. گونكونگ كومپانيالارى مەن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ الاتاۋ قالاسىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قاتىسۋ پەرسپەكتيۆالارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- گونكونگ الەمدىك قارجى جۇيەسىندە ەرەكشە ورىن الادى جانە حالىقارالىق ينۆەستيتسيالار، كاپيتالدى باسقارۋ جانە ترانسشەكارالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن نەگىزگى الاڭداردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. ءدال سوندىقتان ءبىز ءۇشىن الاتاۋ جوباسىن گونكونگتىڭ ينۆەستيتسيالىق جانە ىسكەرلىك قوعامداستىعىنا تانىستىرۋ ماڭىزدى. قازاقستان تاريحىندا العاش رەت تۇسىنىكتى قاعيدالارعا، ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا، سونداي-اق رەتتەۋدىڭ ۇزدىك حالىقارالىق ستاندارتتارىنا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، گونكونگتا قولدانىلاتىن تاسىلدەرمەن كوپ جاعدايدا ۇندەس كەلەتىن ارنايى قۇقىقتىق رەجيمى بار قالا قۇرىلىپ جاتىر، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ءوز كەزەگىندە گونكونگ اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون لي سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋگە مۇددەلىلىگىن اتاپ ءوتىپ، ەكى تاراپتىڭ بيزنەس-قوعامداستىقتارى اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستاردى دامىتۋعا قولداۋ ءبىلدىردى.
- قازاقستان ەكونوميكاسى 6,5 پايىز دەڭگەيىندە تۇراقتى ءوسىم كورسەتۋدە. مەن ەل دامۋىنىڭ سەرپىنىنە جانە ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىنە تىكەلەي كوز جەتكىزە الدىم. جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالار، اشىقتىق جانە ينۆەستورلارعا دەگەن كوزقاراس ودان ءارى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن بىرەگەي مۇمكىندىكتەر جاسايدى. ءبىز سەرىكتەستىك بايلانىستاردى نىعايتۋ ءۇشىن وسى وڭ سەرپىندى پايدالانۋعا ۇمتىلامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
دوڭگەلەك ۇستەل اياسىندا Alatau City Authority مەن سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە يننوۆاتسيالار سالالارىنداعى جەتەكشى كورپوراتسيالار اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى 6 كەلىسىمشارت پەن مەموراندۋمعا قول قويىلدى. الاتاۋعا ينۆەستيتسيا سالۋعا Alipay سيفرلىق جۇيەسىن قامتيتىن ANT Digital Technologies ءىرى فينتەح-كومپانياسى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتتى. بۇدان باسقا، الاتاۋ سيتي جوبالارىنا باستاپقى كەزەڭدە قاتىسۋعا Web3 تەحنولوگيالارى مەن سيفرلىق اكتيۆتەردى دامىتۋ سالاسىنداعى جەتەكشى حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ءبىرى - Solana Foundation دا شەشىم قابىلدادى. قۇجات Alatau City يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەسىن دامىتۋ، زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ، تەحنولوگيالىق ستارتاپتاردى قولداۋ جانە بلوكچەين- تەحنولوگيالار سالاسىندا ماماندار دايارلاۋ بويىنشا ءوزارا ءىس-قيمىلدى كوزدەيدى. ءىس-ساپار اياسىندا Dasco Capital جانە Templewater كومپانيالارى اراسىندا قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالۋ ءۇشىن بىرلەسكەن تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورىن قۇرۋ جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. الاتاۋ سيتي جوبالارى جاڭا قوردىڭ ينۆەستيتسيا سالۋداعى باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولادى.
باعدارلاما ءىس-شارالارىنىڭ بولەك ءبىر بولىگى - قانات بوزىمبايەۆتىڭ گونكونگتىڭ «بيزنەس كاپيتاندارىمەن»، ياعني، Henderson Land, Far East Consortium, Sunwah Group, Bosera Asset Management جانە ءوڭىردىڭ باسقا دا ءىرى ينۆەستيتسيالىق قورلارىنىڭ، قارجى ينستيتۋتتارى مەن كورپوراتسيالارىنىڭ قۇرىلتايشىلارىمەن كەزدەسۋى بولدى. حالىقارالىق ينۆەستورلار سەرىكتەستىككە جانە الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيانىڭ گونكونگقا جۇمىس ساپارى Alatau City ءدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن حالىقارالىق ارەنادا ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى بولدى. قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا ستراتەگيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدا ينۆەستيتسيالار، تەحنولوگيالار مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەردى تارتۋ ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر جاسايدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن گونكونگ اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 178,8 ميلليون دوللارعا جەتكەنىن جازدىق.