گونكونگ قاتەرلى ىسىكتى ەرتە انىقتاۋعا ارنالعان د ن ق تەستىن ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - گونكونگتاعى قىتاي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (CUHK) عالىمدارى ونكولوگيالىق اۋرۋلار سكرينينگىنە ارنالعان قان تالداۋىنىڭ ينۆازيۆتى ەمەس ءادىسىن ازىرلەۋ ۇستىندە. ەكى جىل ىشىندە ىسكە قوسىلۋى جوسپارلانعان جاڭا تەحنولوگيا پاتسيەنتتەرگە اۋىر بيوپسيادان اۋلاق بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
ءادىس قانداعى د ن ق مولشەرىن تالداۋدى قامتيتىن فراگمەنتوميكاعا نەگىزدەلگەن. CUHK پروفەسسورى اللەن چىن جيۋڭشى قاتەرلى ىسىك جاسۋشالارى بولەتىن مولەكۋلالار ساۋ تىندەردىڭ د ن ق- سىنان ايتارلىقتاي قىسقا ەكەنىن ءتۇسىندىردى. بۇل ايىرماشىلىق اۋرۋدى جوعارى دالدىكپەن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تەست جۇيەسى باستاپقىدا باۋىر مەن قۋىق استى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگىن انىقتاۋعا ارنالعان. ونىڭ دالدىگى %80-90 ارالىعىندا باعالانىپ وتىر. اۆتورلار تالداۋدى تابىسى تومەن ايماقتارعا قولجەتىمدى ەتۋدى ماقسات ەتڭپ، ونىڭ قۇنىن باستاپقى 255 دوللاردان ايتارلىقتاي تومەندەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل توپ بۇعان دەيىن داۋن سيندرومىن انىقتاۋ ءۇشىن پرەناتالدى تەستىلەۋدى ەنگىزگەن بولاتىن، ءول قازىر بۇكىل الەمدە قولدانىلادى. ولاردىڭ تاعى ءبىر ازىرلەمەسى - مۇرىن-جۇتقىنشاق قاتەرلى ىسىگىن انىقتاۋ ءۇشىن %97 دالدىكپەن تەستىلەۋ گونكونگتاعى بارلىق مەملەكەتتىك اۋرۋحانالاردا ەكى جىلدان بەرى قولدانىلىپ كەلەدى.
وسىعان دەيىن الماتىدا ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلىپ جاتقانىن جازدىق.
ال ەلدەگى بالالار ونكولوگياسىندا زاماناۋي ەمدەۋ ادىستەرى ەنگىزىلىپ جاتىر.