گونكونگ باسشىسى دجون لي قازاقستانعا العاش رەت ساپارلاپ كەلدى
استانا. قازاقپارات - 31- مامىر مەن 3 -ماۋسىم ارالىعىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ گونكونگ ارنايى اكىمشىلىك اۋدانىنىڭ باسشىسى دجون ليدىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارى ءوتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ اپتالىق بريفينگىدە ايتتى.
رەسمي دەلەگاتسيادان بولەك، دجون ليمەن بىرگە ەلىمىزگە گونكونگتىڭ ءىرى كومپانيالارى مەن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ وكىلدەرىنەن قۇرالعان اۋقىمدى بيزنەس- دەلەگاسيا (شامامەن 70 ادام) كەلدى.
- گونكونگتىڭ ازياداعى جەتەكشى قارجى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى مارتەبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، بۇل ساپار ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا، قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ باسىم سەكتورلارىنا ينۆەستيتسيالار تارتۋعا، سونداي-اق قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى قارجىلىق جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ جوسپارلانعان، - دەدى رەسمي وكىل ەلوردادا وتكەن بريفينگىدە.
ايتا كەتەيىك، 22 -مامىردا باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ قىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ورناتۋ ماقساتىندا گونكونگقا جۇمىس ساپارىمەن باردى. وندا قازاقستان مەن گونكونگ قىلمىسكەرلەردى ۇستاپ بەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.