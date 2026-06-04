دوكتورانتتارعا گرانت كوبەيىپ، جاس عالىمدارعا قولداۋ كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا عىلىمي كادرلاردى دايارلاۋدى، زەرتتەۋلەردى قارجىلاندىرۋدى، حالىقارالىق تاعىلىمدامالاردى جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋدى قامتيتىن جاس عالىمداردى قولداۋدىڭ كەشەندى جۇيەسى قالىپتاستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قابىلدانىپ جاتقان شارالار جاستاردى عىلىمعا تارتۋعا، زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋعا جانە جوعارى بىلىكتى مامانداردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
- عىلىمي كادرلاردى دايارلاۋ ءۇشىن جىل سايىن جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم الۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلۋدە. 2025-2026 وقۋ جىلىنا دوكتورانتتاردى دايارلاۋعا 2919 ءبىلىم بەرۋ گرانتى ءبولىندى. يندۋستريالىق PhD تەتىگى بويىنشا ەكونوميكانىڭ باسىم باعىتتارى بويىنشا ماماندار دايارلاۋ ءۇشىن قوسىمشا 110 گرانت كوزدەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
«جاس عالىم» گرانتتىق قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسى جالعاسادى، ونىڭ شەڭبەرىندە جىل سايىن جاس زەرتتەۋشىلەردىڭ عىلىمي جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋعا مىڭ گرانت بولىنەدى. زاڭنامالىق دەڭگەيدە پەرسپەكتيۆالى زەرتتەۋشىلەردى قولداۋعا جانە عىلىمدى جاستار اراسىندا ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان جىل سايىنعى «ۇزدىك جاس عالىم» سىيلىعى بەكىتىلدى.
- حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن عالىمداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. 2021-جىلدان بەرى الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن عىلىمي ورتالىقتارىندا وقۋ مەن تاعىلىمدامادان وتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن «250 عىلىمي تاعىلىمداما» باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلۋدا. 2021-2025-جىلدار ارالىعىندا شەتەلدىك عىلىمي تاعىلىمدامالارعا 1543 قازاقستاندىق عالىم جىبەرىلدى. باعدارلاماعا قاتىسۋشىلاردىڭ 62 پايىزدان استامىن جاس زەرتتەۋشىلەر قۇرايدى، - دەپ حابارلادى ۇكىمەتتەن.
سونىمەن قاتار عىلىمي قوعامداستىقتى الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى دا كۇشەيتىلۋدە. 2023-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن بەرى ءبىر دوكتورانتتى دايارلاۋدى قارجىلاندىرۋ كولەمى ورتا ەسەپپەن 17 پايىزعا ۇلعايدى، بۇل زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە عىلىمي كادرلار دايارلاۋ ءۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە جول اشادى.
تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. بۇگىنگى تاڭدا 722 جاس عالىم باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلدى. ونىڭ ىشىندە 584 ادام عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن «وتباسى بانك» ا ق- نىڭ بىرلەسكەن باعدارلاماسىنىڭ ارقاسىندا باسپانا ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك الدى، تاعى 138 جاس عالىم وتەۋسىز نەگىزدە پاتەر الدى.
جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان شارالار كەشەنى زاماناۋي عىلىمي ورتانى قالىپتاستىرۋعا، جاستاردىڭ زەرتتەۋ الەۋەتىن دامىتۋعا، عىلىمنىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋعا جانە قازاقستاننىڭ جاھاندىق عىلىمي-تەحنولوگيالىق كەڭىستىكتەگى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەنيىك، قازاقستاندىق عالىمدار جۋسان توزاڭىنا قارسى اللەرگياعا ارنالعان پرەپاراتتى زەرتتەپ جاتىر.