وش قالاسىندا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى رەسمي تۇردە اشىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى قارساڭىندا وش قالاسىندا قازاقستان باس كونسۋلدىعىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شاراعا قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرمۇحامبەت قونىسپايەۆ، قىرعىزستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسەين يسايەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ وش وبلىسىنداعى وكىلەتتى وكىلى ەلچيبەك دجانتايەۆ، وش قالاسىنىڭ مەرى جەنيشبەك توكتوربايەۆ، سونداي-اق قىرعىز قوعامىنىڭ جانە ىسكەر توپتارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلارعا ارناعان سوزىندە ە. قونىسپايەۆ اتالعان وڭىردە ق ر باس كونسۋلدىعىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى تاتۋ كورشىلىك پەن باۋىرلاستىق قاتىناستاردىڭ بەرىك ءارى مىزعىماس سيپاتىن ايقىندايتىن ەرەكشە ماڭىزدى وقيعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قازاقستان مەن قىرعىزستان - كورشىلەر عانا ەمەس، ورتاق قۇندىلىقتار مەن ورتالىق ازياداعى بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق پەن وركەندەۋگە ۇمتىلىس بىرىكتىرگەن ەڭ جاقىن سەرىكتەستەر جانە وداقتاستار. بۇگىندە قازاق- قىرعىز ىنتىماقتاستىعى جان-جاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جوعارى قارقىنىمەن سيپاتتالادى. مەملەكەت باسشىلارىمىزدىڭ ساياسي ەرىك-جىگەرىنىڭ جانە جوعارى ءارى بيىك دەڭگەيدەگى تۇراقتى بايلانىستاردىڭ ارقاسىندا ەكى ەل اراسىندا مەملەكەتارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ۇلگىلى مودەلى قالىپتاستى»، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
وسىعان وراي ە. قونىسپايەۆ وش قالاسىندا ق ر باس كونسۋلدىعىنىڭ اشىلۋى ەلدەر مەن حالىقتار اراسىنداعى باۋىرلاستىق قاتىناستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە ا. يسايەۆ قازاقستاننىڭ وش قالاسىندا باس كونسۋلدىعىنىڭ اشىلۋى - ەكى باۋىرلاس ەل اراسىنداعى وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ تەرەڭدەي تۇسكەنىن كورسەتەتىن ماڭىزدى دالەل ەكەنىن جانە بۇل قادام ەكىجاقتى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتىپ، كەڭەيتۋگە جاڭا سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
وش قالاسىنىڭ مەرى ج. توكتوربايەۆ ءوز سوزىندە ۇلى قازاق اقىنى ءارى ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي قالاداعى كوشەلەردىڭ بىرىنە ونىڭ ەسىمى بەرىلەتىنىن جەتكىزدى.
قازاقستان باس كونسۋلدىعىنىڭ كونسۋلدىق وكرۋگىنە وش، جالال-اباد جانە باتكەن وبلىستارى كىرەدى. اتالعان وڭىرلەردە شامامەن 3 مىڭعا جۋىق قازاقستان ازاماتى تۇرادى.
500 مىڭعا جۋىق حالقى بار وش قالاسى - قىرعىزستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرىندە اكىمشىلىك، ەكونوميكالىق جانە مادەني ورتالىق رەتىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن ەلدىڭ ەكىنشى ءىرى قالاسى.
وسىعان دەيىن 22-تامىز كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن باراتىنى تۋرالى جازدىق.