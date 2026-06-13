موڭعوليانىڭ جاڭا باعىتى: قازاقستان ءۇشىن قانداي پايدا بار؟
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى موڭعوليا سىرتقى ساياساتتا رەسەي مەن قىتاي اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا تىرىسىپ كەلەدى. دەگەنمەن حالىقارالىق جاعدايدىڭ وزگەرۋى ەلدى جاڭا سەرىكتەستەر ىزدەۋگە ماجبۇرلەۋدە.
وسى تۇرعىدان العاندا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىمەن بايلانىس ورناتۋ ماڭىزدى باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر. اسىرەسە قازاقستان ارقىلى كاسپي تەڭىزىنە جانە ەۋروپا نارىقتارىنا شىعۋ مۇمكىندىگى موڭعوليا ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە بولۋى مۇمكىن.
ەكونوميست ەرلان كارىموۆتىڭ ايتۋىنشا، موڭعوليا مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ كۇشەيۋى قازاقستان ءۇشىن دە جاڭا ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەر اشادى.
قازاقستان بۇگىندە ەۋروپا مەن ازيانى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى ترانزيتتىك حابقا اينالىپ كەلەدى. ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىنىڭ دامۋى، تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنىڭ كەڭەيۋى جانە لوگيستيكالىق الەۋەتتىڭ ارتۋى موڭعوليا سياقتى ەلدەر ءۇشىن بالاما باعىت ۇسىنا الادى. ال قازاقستان ءۇشىن بۇل قوسىمشا جۇك اعىنى، جاڭا ينۆەستيتسيالار جانە وڭىرلىك ىقپالدىڭ كۇشەيۋى دەگەن ءسوز، - دەيدى ەكونوميست.
ونىڭ پىكىرىنشە، «ۇلكەن ورتالىق ازيا» يدەياسى تەك گەوساياسي باستاما ەمەس، ناقتى ەكونوميكالىق جوبالارعا نەگىزدەلۋى كەرەك.
موڭعوليا پايدالى قازبالارعا باي مەملەكەت. قازاقستاننىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمى مەن ترانزيتتىك مۇمكىندىكتەرىن ەسكەرسەك، ەكى ەل ءبىر-ءبىرىن تولىقتىرا الادى. ەگەر ءوڭىر مەملەكەتتەرى كولىك، ەنەرگەتيكا جانە ساۋدا باعىتتارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرسا، بۇل بۇكىل ورتالىق ازيانىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن ارتتىرادى. قازاقستان ءۇشىن دە جاڭا نارىقتار مەن سەرىكتەستەرگە جول اشىلادى، - دەيدى ەرلان كارىموۆ.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، موڭعوليا مەن اۋعانستاندى قامتيتىن «ۇلكەن ورتالىق ازيا» فورماتى وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.