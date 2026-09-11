موڭعوليادا مەملەكەتتىك كاسىپورىندار سانى 30 پايىزعا قىسقاردى
استانا. KAZINFORM - مىڭداعان قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك كاسىپورىندار وڭتايلاندىرىلادى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
ۇكىمەت وتىرىسىندا «مەملەكەتتىك كاسىپورىندارعا قاتىستى كەيبىر شارالار تۋرالى» قاۋلى بەكىتىلىپ، «مەملەكەتتىك جانە مۋنيتسيپالدىق كومپانيالاردى كورپوراتيۆتىك باسقارۋ تۋرالى» زاڭدى ىسكە اسىرۋ جۇمىستارى باستالدى.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك كاسىپورىنداردىڭ سانى %30- عا قىسقارتىلىپ، 25 ۇيىم مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن شىعارىلماق. سونىمەن قاتار شتات سانى 108-324-كە دەيىن قىسقارتىلادى. جالاقى قورى مەن وزگە دە اعىمداعى شىعىنداردى ازايتۋ ەسەبىنەن 30 ميلليارد تۋگريك ۇنەمدەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2027 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ «مەملەكەتتىك جانە مۋنيتسيپالدىق كومپانيالاردى كورپوراتيۆتىك باسقارۋ تۋرالى» زاڭنىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى ۇكىمەت ونىڭ ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار مەملەكەتتىك كاسىپورىندى قايتا ۇيىمداستىرۋ، قوعامدىق قىزمەت كورسەتەتىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە اينالدىرۋ جانە تاراتۋعا قاتىستى تىزىمدەردى بەكىتتى. اتالعان تىزىمدەر ۇكىمەت قاۋلىسىنا قوسىمشا رەتىندە قابىلداندى.
قاۋلى جوباسىنا سايكەس، بىرىكتىرۋ جانە تاراتۋ شارالارى 25 مەملەكەتتىك كاسىپورىندى قامتيدى. 2025 -جىلعى دەرەك بويىنشا، بۇل ۇيىمداردا جالپى سانى 2162 ادام جۇمىس ىستەگەن، ال ولاردىڭ جىلدىق ەڭبەكاقى قورى 73,2 ميلليارد تۋگريكتى قۇراعان.
الدىن الا ەسەپتەۋلەرگە سايكەس، باسقارۋداعى قايتالاناتىن فۋنكتسيالاردى، اكىمشىلىك جانە شارۋاشىلىق قىزمەتتەردى بىرىكتىرۋ، سونداي- اق ۇيىمداردىڭ قۇرىلىمى مەن شتات سانىن وڭتايلاندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
عيماراتتاردى پايدالانۋ، كولىك قىزمەتى، ءىس جۇرگىزۋ، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار جانە باسقا دا اكىمشىلىك- شارۋاشىلىق فۋنكتسيالاردى ورتالىقتاندىرۋ اعىمداعى شىعىنداردى قىسقارتىپ، بيۋدجەت قاراجاتىن پايدالانۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2025 -جىلعى مالىمەت بويىنشا، ەلدەگى 65 مەملەكەتتىك كاسىپورىندا 7030 ادام جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ 26-سى ءوز قىزمەتىنەن تۇسەتىن تابىس ەسەبىنەن شىعىندارىن تولىق جابادى. ال قالعان 39 كاسىپورىن مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن جالپى سوماسى 153,1 ميلليارد تۋگريك كولەمىندە سۋبسيديا الادى.
وسىدان بۇرىن موڭعوليا بيلىگى بەنزين ساتۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزگەنىن جازعانبىز.