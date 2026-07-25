موڭعوليادا مال باسى 78 ميلليونعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - مال ساناعىنىڭ 2025-جىلدىڭ سوڭىنداعى قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە 58,09 ميلليون باس مال تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى مونسامە.
وڭىرلەر بويىنشا العاندا، ەڭ كوپ مال باسى باتىس ءوڭىرىنىڭ بەس ايماعىندا - 13,7 ميلليون جانە حانگاي وڭىرىندە - 13,6 ميلليون باستى قۇرايدى. ال ەڭ تومەنگى كورسەتكىش ورتالىق ءوڭىر ايماقتارىندا تىركەلىپ، مۇندا 5,5 ميلليون باس مال ەسەپكە الىنعان.
ورتالىق، باتىس جانە حانگاي وڭىرلەرىنىڭ ءبىرقاتار اۋماقتارىندا مالدىڭ قىستان شىعۋى مەن كوكتەمگى ءتول الۋ ناۋقانى كۇردەلى جاعدايدا ءوتتى. سوعان بايلانىستى ءسۇحبااتار، دارحان- ۋۋل، توۆ جانە وۆورحانگاي ايماقتارىنىڭ كەيبىر سۇمىندارىندا احۋال قيىندادى. سونداي-اق بايان-ولگي، ۋۆس جانە زاۆحان ايماقتارىنىڭ جەكەلەگەن سۇمىندارىندا دا جاعداي كۇردەلى بولىپ وتىر. ال دورنود ايماعىندا كەنەتتەن قاۋىپتى تابيعي قۇبىلىس تىركەلدى.
بيىل ەل كولەمىندە 17 ميلليون باس مال تولدەپ، ناتيجەسىندە 16,8 ميلليون ءتول الىندى. الدىن الا ەسەپ بويىنشا، ەلدەگى مال باسىنىڭ جالپى سانى 78 ميلليونعا جەتكەن.
ايتا كەتەلىك موڭعوليا العاش رەت دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىن اتاپ وتكەن ەدى.