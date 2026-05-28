موڭعوليا مەن قازاقستان كەلىسىمدەردى جۇزەگە اسىرۋ كەزەڭىنە ءوتتى - موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليانىڭ پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نورمتويبايار V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا قازاقستان-موڭعوليا قاتىناستارىنىڭ دامۋى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
ول ءبىر ايدان استام ۋاقىت بۇرىن موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگيين حۇرەلسۇح قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنىن ەسكە سالدى.
جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ءبىرقاتار ماڭىزدى شەشىمدەرگە قول جەتكىزگەن.
- قول قويىلعان قۇجاتتار مەن كەلىسىمدەردىڭ كەيبىرى ەكى ايدان كەيىن كۇشىنە ەنەتىنىن جانە ءبىز ولاردى جۇزەگە اسىرۋعا كىرىسەتىنىمىزدى اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل موڭعوليانىڭ سىرتقى ساياساتىمەن تولىق ۇندەسەدى. ءبىز حالىقارالىق ساۋدانى ءارتاراپتاندىرۋعا جانە ەكسپورت نارىقتارىن كەڭەيتۋگە تولىق بەيىلمىز، - دەدى موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، ءساۋىر ايىندا قازاقستان جانە موڭعوليانىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس وكىلدەرى 19 كەلىسىمشارتقا قول قويعان ەدى.