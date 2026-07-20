دومبىرانى ۇشاققا الىپ كىرۋ ءتارتىبى جەڭىلدەدى
استانا. قازاقپارات - دومبىرانى ۇشاققا الىپ كىرۋ ءتارتىبى ەداۋىر جەڭىلدەدى. اۆياتسيا سالاسىنداعى جاڭا وزگەرىسكە سايكەس، ەندى سالماعى 10 كەلىدەن اسپايتىن مۋزىكالىق اسپاپتى وتاندىق اۋە كومپانيالارىنىڭ بورتىنا قول جۇگى رەتىندە الىپ كىرۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
اۆياتسيا كوميتەتى وكىلىنىڭ سوزىنشە، مۇنداي جاڭاشىلدىق ۇلتتىق اسپاپقا قاتىستى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن ارىز-شاعىمنىڭ كوپتىگىنەن ەنگىزىلىپ وتىر. ال ۇشىپ قونۋ بارىسىندا اسپاپقا اۋە كومپانيالارى قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان نۇقسان كەلسە، ونىڭ وتەماقىسى دا تولىقتاي كومپانيا ەسەبىنەن وتەلەدى.
زاڭعار بايعازى، ق ر ك م ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى اۆياتسيالىق تاسىمالدار باسقارماسىنىڭ باسشىسى: «مۋزىكالىق اسپاپتار بويىنشا قازىرگى تاڭدا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ جاتىر. قول جۇگى رەتىندە ەسەپتەلەدى. مىسالى، دومبىرانى 110×35×30 س م- دەن اسپاۋى قاجەت گاباريتتەرى جانە 10 ك گ- نان اسپايتىن جاعدايدا قول جۇگى رەتىندە الىپ كىرە بەرۋگە بولادى.
سونىمەن قاتار قازىرگى تاڭدا مارشرۋت پەن جولاۋشىنى وزگەرتپەي، ءۇش تاڭباعا دەيىنگى قاتەنى تەگىن تۇزەتۋ جەكە قۇجاتتاردا. باسىمدىق وسى وزگەرىستەرگە بەرىلىپ وتىر. بۇدان بولەك بورتقا وتىرعىزۋ بارىسىندا كامەلەتكە تولماعان بالالارعا، مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا، جۇكتى ايەلدەرگە جانە اۋىر ناۋقاستارعا باسىمدىق بەرىلىپ، ءجۇرىپ تۇرۋى قيىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا وتاندىق اۋە كومپانيالارى بيلەتتەرىنە 50 پايىز جەڭىلدىكتەر ەنگىزىلەدى. بۇعان قوسا جانۋارلاردى ۇشاق سالونىندا تاسىمالداۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلىپ، رەيس كەشىكتىرىلگەن جاعدايدا ايىپپۇلدى تولەۋ مەرزىمى دە ناقتىلاندى. ەندى اۋە كومپانيالارى ءوتىنىش بەرىلگەن ساتتەن باستاپ 10 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە ايىپۇلىن وتەۋى ءتيىس.
24.kz