دومبىرا مەن قوبىزدى ۇشاق سالونىنا الىپ كىرۋگە رۇقسات ەتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگى اۋە كولىگىمەن جولاۋشىلاردى، باگاجدى جانە جۇكتەردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋدى ۇسىندى.
تۇزەتۋلەر جولاۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە جانە اۋە تاسىمالى قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، وزگەرىستەر 2015-جىلعى 30-ساۋىردەگى №540 بۇيرىقپەن بەكىتىلگەن اۋە كولىگىمەن جولاۋشىلاردى، باگاجدى جانە جۇكتەردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىنا ەنگىزىلمەك.
جوباعا سايكەس، مۋزىكالىق اسپاپتاردى تاسىمالداۋ ءتارتىبى ناقتىلانادى. بەلگىلەنگەن تالاپتار ساقتالعان جاعدايدا ولاردى قول جۇگى رەتىندە، جەكە جولاۋشى ورنىنا ورنالاستىرىپ نەمەسە تىركەلگەن باگاج رەتىندە تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
- قورعانىش قاپتاماسىنا سالىنعان مۋزىكالىق اسپاپتاردى، ونىڭ ىشىندە دومبىرا مەن قوبىزدى ۇشاق سالونىندا تاسىمالداۋعا رۇقسات بەرۋ ۇسىنىلادى. بۇل رەتتە ولاردىڭ ولشەمى 110×35×30 سانتيمەتردەن، ال سالماعى 10 كەلىدەن اسپاۋعا ءتيىس، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار اۋە كومپانيالارىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس جانۋارلاردى ۇشاق سالونىندا تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرۋ، سونداي-اق مۇگەدەكتىگى بار جولاۋشىلارعا اۋە تاسىمالى كەزىندە جەڭىلدىكتەر بەرۋ نورماسىن زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ ۇسىنىلعان.
جوباعا اۋە كەمەسى سىيىمدىلىعى تومەن باسقا ۇشاققا اۋىستىرىلعان جاعدايدا جولاۋشىلاردى ورنالاستىرۋدىڭ باسىم ءتارتىبى دە ەنگىزىلگەن. مۇنداي جاعدايدا ءبىرىنشى كەزەكتە كامەلەتكە تولماعاندار، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار، اۋىر ناۋقاستار، جۇكتى ايەلدەر جانە زەينەت جاسىنداعى ازاماتتار تاسىمالدانادى.
- سونداي-اق جولاۋشىنى جەتكىزۋ كەشىككەن جاعدايدا تولەنەتىن ايىپپۇلدى وتەۋدىڭ ناقتى مەرزىمىن بەلگىلەۋ ۇسىنىلىپ وتىر. ءتيىستى ءوتىنىش بەرىلگەن كۇننەن باستاپ تولەم 10 كۇنتىزبەلىك كۇننەن كەشىكتىرىلمەي جۇرگىزىلۋى ءتيىس. بۇدان بولەك، تاسىمالداۋشىنىڭ كىناسى دالەلدەنسە، تىركەلمەگەن قول جۇگىنىڭ بۇلىنۋىنە بايلانىستى اۋە كومپانيالارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن بەلگىلەۋ كوزدەلگەن،- دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.
قۇجات جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋ ءۇشىن «اشىق ن ق ا» ينتەرنەت-پورتالىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، جىل اياعىنا دەيىن ەلدەگى اۋە كومپانيالارى جاڭا 6 ۇشاق الادى.