موبيلدىك اۋدارىمداردى تەكسەرۋ: قازاقستاندىقتارعا ايىپپۇل سالىندى ما
استانا. KAZINFORM - موبيلدىك اۋدارىمداردى تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ازىرگە جەكە تۇلعالارعا دا، جەكە كاسىپكەرلەرگە دە ايىپپۇل سالىنباعان. بۇل جونىندە ءماجىلىس كۋلۋارىندا قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، العاشقى توقسانداعى موبيلدىك اۋدارىمدار بويىنشا دەرەكتەر ءساۋىر ايىندا تۇسكەن. ولار وڭدەلگەن سوڭ، ازاماتتارعا مامىردان باستاپ سالىق جونىندە حابارلاندىرۋلار جىبەرىلە باستاعان.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، حابارلامانى ءارتۇرلى ساناتتاعى ازاماتتار - كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەگەن جەكە تۇلعالار جانە ءارتۇرلى سالىق رەجيمىندەگى كاسىپكەرلەر - الىپ جاتىر.
- جەڭىلدەتىلگەن سالىق رەجيمىندە جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلەر بار. ولار العاشقى جارتى جىلدا ەسەبىن وتكىزۋى كەرەك. سوماداعى ايىرماشىلىقتى دەكلاراتسيادا تولىقتىرا الادى. نە بولماسا، جالپى بەكىتىلگەن رەجيمدە قىزمەت ەتەتىن جەكە كاسىپكەرلەر بار. ولار دەكلاراتسيانى جىل سوڭىنا دەيىن تاپسىرادى. دەمەك، اتالعان سومانى قۇجاتقا ەنگىزە الادى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ەرجان ءبىرجانوۆ مينيسترلىك ازاماتتارعا كىرىستەرىن كورسەتۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتەتىنىن ايتتى.
- ازىرگە ەشقانداي جەكە تۇلعاعا نە جەكە كاسىپكەرگە ايىپپۇل سالىنعان جوق. ءبىز ولارعا مۇمكىندىك بەردىك. الداعى دەكلاراتسيالارىندا تۇزەتە الادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىلعى قاڭتاردان باستاپ موبيلدى اۋدارىم جاساعاندا نەنى ەسكەرۋ كەرەك ەكەنىن جازعانبىز.