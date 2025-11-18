وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا: ارناۋلى سالىق رەجيمى قولدانىلمايتىن قىزمەت تۇرلەرى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ 2025 -جىلعى 14-قاراشاداعى قاۋلىسىمەن وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندە ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولدانۋعا تىيىم سالىنعان قىزمەت تۇرلەرىنىڭ تىزبەسى بەكىتىلدى.
وسى قاۋلى 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، تىيىم سالىنعان قىزمەت تۇرلەرىنە 44 اتاۋ ەنگىزىلگەن.
ولاردىڭ قاتارىندا مىنالار قامتىلعان:
- ەسىرتكىنىڭ، پسيحوتروپتىق زاتتار مەن پرەكۋرسورلاردىڭ اينالىمىنا بايلانىستى قىزمەت؛
- اكسيزدەلەتىن ءونىمدى ءوندىرۋ نەمەسە كوتەرمە ساتۋ؛
- مۇناي ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن - بەنزيندى، ديزەل وتىنىن جانە مازۋتتى ساتۋ؛
- استىق قابىلداۋ پۋنكتتەرىندە استىقتى ساقتاۋ جونىندەگى قىزمەت؛
- لوتەرەيا وتكىزۋ؛
- ويىن بيزنەسى سالاسىنداعى قىزمەت؛
- راديواكتيۆتى ماتەريالداردىڭ اينالىمىنا بايلانىستى قىزمەت؛
- ساقتاندىرۋ بروكەرى مەن ساقتاندىرۋ اگەنتىنىڭ قارجىلىق، ساقتاندىرۋ قىزمەتى جانە دەلدالدىق قىزمەت؛
- كۇزەت قىزمەتى؛
- ازاماتتىق جانە قىزمەتتىك قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىنىڭ اينالىمىمەن بايلانىستى قىزمەت؛
- سيفرلىق ماينينگ جونىندەگى قىزمەت؛
- جەر قويناۋىن پايدالانۋ (كەن ىزدەۋگە ارنالعان ليتسەنزيا نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن جەر قويناۋىن پايدالانۋ جونىندەگى قىزمەتتى قوسپاعاندا)؛
- ءتۇستى جانە قارا مەتالداردىڭ سىنىقتارى مەن قالدىقتارىن جيناۋ (دايىنداۋ)، ساقتاۋ، ءوندىرۋ، قايتا وڭدەۋ جانە وتكىزۋ؛
- قارجى ليزينگى شەڭبەرىندەگى قىزمەت؛
- ساۋدا نارىعىن جالعا الۋ جانە پايدالانۋ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا قىزمەتىن رەتتەۋ تۋرالى زاڭناماسىنا سايكەس ساۋدا بازارلارىنا جاتاتىن ساۋدا وبەكتىلەرىن، 1 جانە 2-ساناتتاعى ستاتسيونارلىق ساۋدا وبەكتىلەرى؛
- اۆتوموبيل ليزينگى؛
- قۇرىلىس ماشينالارى مەن جابدىقتارىنىڭ ليزينگى؛
- اۋىل شارۋاشىلىعى ماشينالارى مەن جابدىقتارىنىڭ ليزينگى؛
- تۇرعىن جانە تۇرعىن ەمەس عيمارات سالۋ؛
- كونسۋلتاتسيالىق جانە (نەمەسە) ماركەتينگتىك قىزمەتتەر؛
- بۋحالتەرلىك ەسەپ نەمەسە اۋديت سالاسىنداعى قىزمەت؛
- قۇقىق، ادىلەت جانە سوت تورەلىگى سالاسىنداعى قىزمەت؛
- جۇك تەمىرجول كولىگىنىڭ قىزمەتى؛
- تەمىر جولدار مەن مەترو قۇرىلىسى؛
- مۇناي جانە گاز ماگيسترالدىق قۇبىرلارىن سالۋ؛
- اتوم ونەركاسىبى جانە اتوم ەنەرگەتيكاسى وبەكتىلەرى ءۇشىن ساۋلەت سالاسىنداعى قىزمەت؛
- كوپىرلەر مەن تۋننەلدەر سالۋ؛
- 1-ساناتتاعى ستاتسيونارلىق ساۋدا وبەكتىلەرىن سالۋ؛
- تولەمدەردى جيناۋ جونىندەگى اگەنتتىكتەردىڭ جانە كرەديتتىك بيۋرولاردىڭ قىزمەتى؛
- قارا جانە ءتۇستى مەتالدار كەندەرىنىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛
- باعالى مەتالداردىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛
- شيكى مۇنايدىڭ جانە ىلەسپە گازدىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛
- كەستەگە باعىناتىن جۇك اۋە كولىگىنىڭ قىزمەتى؛
- مۇناي وڭدەۋ ونىمدەرىن ءوندىرۋ؛
- اۆتوموبيلدەرگە ارنالعان قوزعالتقىشتاردان باسقا اۆتوموبيلدەر ءوندىرىسى؛
- باعالى قاعازدارمەن جانە تاۋارلارمەن مامىلەلەر بويىنشا بروكەرلىك قىزمەت؛
- لومباردتاردىڭ قىزمەتى؛
- بانك قىزمەتى؛
- باعالى قاعازدار نارىعىنداعى قىزمەت.
ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين وڭايلاتىلعان سالىق رەجيمىندە جۇمىس ىستەپ كەلگەن كاسىپكەرلەردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن جاعداي وزگەرمەيتىنىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ