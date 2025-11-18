ق ز
    وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا: ارناۋلى سالىق رەجيمى قولدانىلمايتىن قىزمەت تۇرلەرى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ 2025 -جىلعى 14-قاراشاداعى قاۋلىسىمەن وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندە ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولدانۋعا تىيىم سالىنعان قىزمەت تۇرلەرىنىڭ تىزبەسى بەكىتىلدى.

    Үкіметке киік мәселесіне қатысты құжат ұсынылады
    فوتو: Pixabay.com

    وسى قاۋلى 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، تىيىم سالىنعان قىزمەت تۇرلەرىنە 44 اتاۋ ەنگىزىلگەن.

    ولاردىڭ قاتارىندا مىنالار قامتىلعان:

    - ەسىرتكىنىڭ، پسيحوتروپتىق زاتتار مەن پرەكۋرسورلاردىڭ اينالىمىنا بايلانىستى قىزمەت؛

    - اكسيزدەلەتىن ءونىمدى ءوندىرۋ نەمەسە كوتەرمە ساتۋ؛

    - مۇناي ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن - بەنزيندى، ديزەل وتىنىن جانە مازۋتتى ساتۋ؛

    - استىق قابىلداۋ پۋنكتتەرىندە استىقتى ساقتاۋ جونىندەگى قىزمەت؛

    - لوتەرەيا وتكىزۋ؛

    - ويىن بيزنەسى سالاسىنداعى قىزمەت؛

    - راديواكتيۆتى ماتەريالداردىڭ اينالىمىنا بايلانىستى قىزمەت؛

    - ساقتاندىرۋ بروكەرى مەن ساقتاندىرۋ اگەنتىنىڭ قارجىلىق، ساقتاندىرۋ قىزمەتى جانە دەلدالدىق قىزمەت؛

    - كۇزەت قىزمەتى؛

    - ازاماتتىق جانە قىزمەتتىك قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىنىڭ اينالىمىمەن بايلانىستى قىزمەت؛

    - سيفرلىق ماينينگ جونىندەگى قىزمەت؛

    - جەر قويناۋىن پايدالانۋ (كەن ىزدەۋگە ارنالعان ليتسەنزيا نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن جەر قويناۋىن پايدالانۋ جونىندەگى قىزمەتتى قوسپاعاندا)؛

    - ءتۇستى جانە قارا مەتالداردىڭ سىنىقتارى مەن قالدىقتارىن جيناۋ (دايىنداۋ)، ساقتاۋ، ءوندىرۋ، قايتا وڭدەۋ جانە وتكىزۋ؛

    - قارجى ليزينگى شەڭبەرىندەگى قىزمەت؛

    - ساۋدا نارىعىن جالعا الۋ جانە پايدالانۋ؛

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا قىزمەتىن رەتتەۋ تۋرالى زاڭناماسىنا سايكەس ساۋدا بازارلارىنا جاتاتىن ساۋدا وبەكتىلەرىن، 1 جانە 2-ساناتتاعى ستاتسيونارلىق ساۋدا وبەكتىلەرى؛

    - اۆتوموبيل ليزينگى؛

    - قۇرىلىس ماشينالارى مەن جابدىقتارىنىڭ ليزينگى؛

    - اۋىل شارۋاشىلىعى ماشينالارى مەن جابدىقتارىنىڭ ليزينگى؛

    - تۇرعىن جانە تۇرعىن ەمەس عيمارات سالۋ؛

    - كونسۋلتاتسيالىق جانە (نەمەسە) ماركەتينگتىك قىزمەتتەر؛

    - بۋحالتەرلىك ەسەپ نەمەسە اۋديت سالاسىنداعى قىزمەت؛

    - قۇقىق، ادىلەت جانە سوت تورەلىگى سالاسىنداعى قىزمەت؛

    - جۇك تەمىرجول كولىگىنىڭ قىزمەتى؛

    - تەمىر جولدار مەن مەترو قۇرىلىسى؛

    - مۇناي جانە گاز ماگيسترالدىق قۇبىرلارىن سالۋ؛

    - اتوم ونەركاسىبى جانە اتوم ەنەرگەتيكاسى وبەكتىلەرى ءۇشىن ساۋلەت سالاسىنداعى قىزمەت؛

    - كوپىرلەر مەن تۋننەلدەر سالۋ؛

    - 1-ساناتتاعى ستاتسيونارلىق ساۋدا وبەكتىلەرىن سالۋ؛

    - تولەمدەردى جيناۋ جونىندەگى اگەنتتىكتەردىڭ جانە كرەديتتىك بيۋرولاردىڭ قىزمەتى؛

    - قارا جانە ءتۇستى مەتالدار كەندەرىنىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛

    - باعالى مەتالداردىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛

    - شيكى مۇنايدىڭ جانە ىلەسپە گازدىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛

    - كەستەگە باعىناتىن جۇك اۋە كولىگىنىڭ قىزمەتى؛

    - مۇناي وڭدەۋ ونىمدەرىن ءوندىرۋ؛

    - شيكى مۇنايدىڭ جانە ىلەسپە گازدىڭ كوتەرمە ساۋداسى؛

    - اۆتوموبيلدەرگە ارنالعان قوزعالتقىشتاردان باسقا اۆتوموبيلدەر ءوندىرىسى؛

    - باعالى قاعازدارمەن جانە تاۋارلارمەن مامىلەلەر بويىنشا بروكەرلىك قىزمەت؛

    - لومباردتاردىڭ قىزمەتى؛

    - بانك قىزمەتى؛

    - باعالى قاعازدار نارىعىنداعى قىزمەت.

    ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين وڭايلاتىلعان سالىق رەجيمىندە جۇمىس ىستەپ كەلگەن كاسىپكەرلەردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن جاعداي وزگەرمەيتىنىن ايتتى.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

    بيلىك جانە ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
