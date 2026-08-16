دونالد ترامپ ا ق ش-تا بەنزين قىمباتتاعانى ءۇشىن كەشىرىم سۇراۋدان باس تارتتى
استانا. kazinform - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى سوعىس سالدارىنان ەلدە بەنزين باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى امەريكالىقتاردان كەشىرىم سۇراۋدان باس تارتتى. ول بۇل تۋرالى ناسسو وكرۋگىندەگى پوليتسيا اكادەمياسىندا سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
يرانعا قارسى سوعىستىڭ باستالۋ سەبەپتەرىنە توقتالعان ترامپ تەگەراننىڭ «ەشقاشان يادرولىق قارۋعا يە بولماۋى كەرەك» ەكەنىن تاعى دا ايتتى.
— ءبىز ولاردىڭ يادرولىق قارۋى بولعانىن قالامايمىز. سوندىقتان بەنزينگە ءسال كوبىرەك اقشا تولەۋگە تۋرا كەلگەن كەزدە وسىنى ەستە ۇستاڭىز. قازىر ءبىر گاللون بەنزيننىڭ باعاسى 4 دوللارعا جەتتى. بۇدان قورقاتىن ەشتەڭە جوق. مەن ەشقاشان كەشىرىم سۇرامايمىن. مەن دۇرىس ءىس جاسادىم، - دەدى ترامپ.
12- تامىزدا جانارماي باعاسىن باقىلايتىن GasBuddy سەرۆيسىنىڭ مۇناي نارىعىن تالداۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى پاتريك دە حاان X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ا ق ش- تا بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى باقىلاۋ تاريحىنداعى وسى كەزەڭ ءۇشىن ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەنىن حابارلادى. باعا ءبىر گاللون ءۇشىن 4 دوللاردان استى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تا بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ وسى كەزەڭى ءۇشىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىن حابارلادىق.
ايتا كەتەيىك، دونالد ترامپ يران جاعالاۋىنداعى USS Abraham Lincoln ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمە ەكيپاجىنىڭ ۇزاق ۋاقىت تەڭىزدە جۇرۋىنە جانە بورتتاعى جاعدايعا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى جوققا شىعاردى.